San Marco Evangelista, pretende altro rapporto con l’escort perché camorrista: arrestato 22enne

Chiede un ulteriore rapporto sessuale alla prostituita vantandosi di appartenere al clan Belforte. È finito agli arresti domiciliari, con l’obbligo del braccialetto elettronico, un 22enne pluripregiudicato di Marcianise, ritenuto vicino al clan camorristico Belforte. Il giovane è accusato di violenza sessuale, lesioni e violenza privata, con l’aggravante del metodo mafioso. La misura cautelare è stata eseguita dalla Polizia di Stato di Caserta, al termine di un’indagine coordinata dalla DDA partenopea.

San Marco Evangelista, pretende ulteriore rapporto con una escort perché camorrista: arrestato 22enne

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i fatti risalgono al marzo scorso. In un’abitazione di San Marco Evangelista, il 22enne – dopo aver consumato un rapporto sessuale a pagamento – avrebbe cercato di costringere la donna, una cittadina straniera, a un ulteriore rapporto non consensuale. Di fronte al suo rifiuto, l’uomo avrebbe inveito contro di lei, vantando la propria appartenenza al clan Belforte per intimidirla. Solo l’immediata richiesta d’aiuto della vittima alle forze dell’ordine avrebbe messo in fuga l’aggressore.

Ma la vicenda non si è conclusa lì. Poco dopo, l’uomo si è reso conto di aver dimenticato il telefono nella vettura della donna e si è ripresentato per recuperarlo. In quella circostanza avrebbe aggredito la vittima con schiaffi e pugni, provocandole contusioni al volto giudicate guaribili in tre giorni. Durante l’aggressione, avrebbe anche minacciato la donna, facendo allusione al possesso di una pistola per dissuaderla dal denunciare l’accaduto.

Le indagini condotte dalla Squadra Mobile di Caserta hanno portato all’identificazione del 22enne, descritto come soggetto con legami di parentela diretti con i vertici del clan Belforte, conosciuto anche come il gruppo dei “Mazzacane”, attivo nella provincia di Caserta.