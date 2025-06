Tenta di sfuggire a un controllo della Polizia, ma viene bloccato dopo un inseguimento nel centro di Aversa. È finito in manette un pluripregiudicato già destinatario di un Avviso Orale emesso dal Questore di Caserta. L’uomo è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Aversa, coordinati dal primo dirigente Valerio Consoli, al termine di un’operazione che ha portato anche al sequestro di un ingente quantitativo di droga e denaro contante.

Aversa, non si ferma all’Alt e tenta la fuga: arrestato pluripregiudicato con droga e contanti

I fatti si sono verificati nelle scorse ore, quando il soggetto, alla guida di una BMW, non si è fermato all’Alt imposto dagli agenti e ha tentato la fuga per le vie cittadine. Dopo un breve inseguimento, l’uomo è stato raggiunto e bloccato. Durante la corsa ha provato a disfarsi di una coppia di chiavi, poi recuperate dai poliziotti.

La perquisizione personale e del veicolo ha permesso di rinvenire un involucro contenente 14,8 grammi di cocaina, la somma di 4450 euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio, e una mazza da baseball nascosta all’interno dell’auto. Le verifiche sono poi state estese all’abitazione dell’uomo e alle relative pertinenze, dove gli agenti hanno scoperto e sequestrato: 33 panetti di hashish per un peso complessivo di oltre 3,1 chili, 51,5 grammi di cocaina, 1,29 grammi di marijuana, tre bilancini di precisione sporchi di sostanza polverosa bianca e materiale per il confezionamento delle dosi. Il soggetto è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere.