Varcaturo, ritrovato cadavere in un canalone: sul posto carabinieri e Vigili del Fuoco

Ritrovato il corpo senza vita di un uomo. Il cadavere è stato localizzato in un canalone tra Lago Patria e Varcaturo, lungo la Domiziana, in una zona non molto distante da dove si erano concentrate le ricerche di Carabinieri e Vigili del Fuoco nella giornata di ieri.

Varcaturo, ritrovato cadavere in un canalone

Il ritrovamento è avvenuto questa mattina, 8 luglio. Non si esclude che potrebbe trattarsi di Antonio Esposito, il 30enne giuglianese scomparso da venerdì mattina. Esposito era ristretto agli arresti domiciliari nella sua abitazione. Per motivi da approfondire, si sarebbe allontanato da casa ma di lui si sono poi perse le tracce. Si attende il riconoscimento da parte dei parenti.