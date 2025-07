Lutto e commozione nell’Agro aversano per la prematura scomparsa di Maura Coppola, architetto 35enne originaria di Carinaro. La giovane professionista si è spenta dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro una grave malattia, alla quale si è dovuta infine arrendere.

Lutto nell’agro aversano, addio a Maura Coppola: aveva 35 anni

La notizia della sua morte ha scosso profondamente la comunità locale, dove Maura era conosciuta e stimata non solo per le sue competenze professionali, ma anche per la gentilezza e l’umanità che la contraddistinguevano. Lascia il marito Raffaele e la figlia Adele, ancora piccola, a cui era profondamente legata.

Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social, a testimonianza dell’affetto e della stima che circondavano Maura. “Una persona semplice, solare, sempre disponibile”, scrivono amici e colleghi. Una perdita che lascia un grande vuoto nel cuore di chi l’ha conosciuta e apprezzata.

I funerali si terranno nelle giornata di domani, mercoledì 9 luglio, a Carinaro, dove la comunità si stringerà attorno alla famiglia Coppola per l’ultimo saluto.