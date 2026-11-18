Ore di apprensione a Parete, in provincia di Caserta, per la scomparsa di Luca Sallustro, 37 anni, del quale non si hanno notizie da lunedì 16 novembre. L’uomo si sarebbe allontanato da casa per sostenere un colloquio di lavoro, senza poi fare ritorno. La famiglia ha lanciato un appello pubblico, rilanciato dall’associazione Penelope Campania, per raccogliere segnalazioni utili a rintracciarlo.

Luca Sallustro scomparso da Parete dopo un colloquio di lavoro

La madre del 37enne ha chiesto aiuto attraverso i social, invitando chiunque possa avere notizie del figlio a mettersi in contatto con chi sta seguendo le ricerche. L’ultimo riferimento temporale certo diffuso negli appelli è lunedì 16 novembre; al momento non risultano informazioni verificate sulla sua posizione. Secondo le segnalazioni diffuse, Luca sarebbe uscito per un appuntamento legato al lavoro. Da allora i familiari non avrebbero più avuto sue notizie. Non sono note le ragioni dell’allontanamento e non vanno formulate ipotesi non supportate da riscontri.

La descrizione e l’auto: Toyota Yaris rossa

Il 37enne è descritto come alto circa 1 metro e 90, di corporatura robusta, con peso indicato negli appelli intorno ai 100 chili. Al momento della scomparsa potrebbe aver indossato abiti scuri. Un elemento ritenuto utile è l’automobile a bordo della quale potrebbe spostarsi: una Toyota Yaris rossa, con targa che inizia per DX6. Non vi è tuttavia conferma che il mezzo sia ancora in suo possesso o che si trovi in una zona specifica.

L’appello di Penelope Campania: dove inviare le segnalazioni

Chiunque abbia avvistato Luca Sallustro o un’automobile corrispondente alla descrizione può contattare Penelope Campania al numero 351 415 5363, disponibile anche su WhatsApp. Per segnalazioni urgenti è possibile rivolgersi alle forze dell’ordine chiamando il 112. L’invito è a fornire informazioni circostanziate agli organismi che seguono le ricerche, evitando di diffondere sui social voci o avvistamenti non verificati. Il territorio ha già vissuto altre mobilitazioni per persone scomparse: Teleclubitalia aveva raccontato in passato l’appello della famiglia di Francesco Esposito, scomparso da Casalnuovo, una vicenda distinta da quella attuale.