Allarme bomba nelle scuole, mail minatorie anche a Napoli e nel casertano: controlli in corso

Nuova ondata di allarmi bomba nelle scuole italiane nella mattinata di oggi, mercoledì 11 novembre 2026. Le segnalazioni hanno interessato anche Napoli e la Campania, dove il timore di ordigni negli edifici scolastici ha fatto scattare controlli e misure precauzionali. Le minacce sono state diffuse attraverso email inviate contemporaneamente a numerosi istituti.

Allarme bomba nelle scuole, coinvolta anche Napoli e nel casertano

Secondo quanto riferisce la Repubblica, intorno alle 9.50 di oggi messaggi minatori avrebbero raggiunto 94 scuole in Italia, tra cui istituti di Roma, Milano, Napoli, Bologna e altre città. La ricostruzione indica anche circa una dozzina di scuole destinatarie in Campania, senza però fornire un elenco completo e verificato degli istituti della provincia di Napoli e di Caserta. A Giugliano risultano evacuate l’ITIS e il De Carlo. Ad Aversa segnalazioni in diversi istituti scolastici. A Qualiano il Don Bosco-Verdi. A Caivano l’istituto comprensivo don Milani.

Le comunicazioni annunciavano la presunta presenza di un ordigno esplosivo all’interno degli edifici. Di fronte a minacce di questo tipo, dirigenti e personale scolastico hanno avvisato le autorità competenti; in vari istituti italiani le lezioni sono state interrotte e sono state effettuate evacuazioni a scopo precauzionale. Non è al momento possibile confermare quali singole scuole di Napoli e provincia siano state evacuate oggi né l’esito di tutti gli accertamenti locali.

Controlli delle forze dell’ordine e accertamenti sulle email

Le forze dell’ordine, con il supporto degli specialisti competenti, sono impegnate nelle verifiche di sicurezza. Parallelamente vengono esaminate le comunicazioni elettroniche per risalire alla loro origine e chiarire se si tratti di una campagna coordinata di falsi allarmi. L’autenticità delle rivendicazioni contenute nei messaggi non è stata accertata: riportarle non significa attribuire la responsabilità a un gruppo realmente identificato.

I precedenti nelle ultime settimane

L’episodio segue altre segnalazioni analoghe registrate nelle scorse settimane. Il 2 novembre erano state inviate email allarmanti a 271 scuole in tutta Italia, con diversi allarmi successivamente rientrati. Il 19 ottobre anche alcuni istituti di Napoli e provincia erano stati coinvolti in evacuazioni e controlli: si tratta tuttavia di un episodio precedente, da non confondere con le segnalazioni di oggi. La situazione resta soggetta ad aggiornamenti. Per informazioni su eventuali disposizioni riguardanti singoli plessi, famiglie e studenti devono fare riferimento alle comunicazioni ufficiali delle rispettive scuole e