Primarie del centrosinistra, spunta l’ipotesi De Luca dopo la Leopolda con Renzi

Il confronto tra Vincenzo De Luca e Matteo Renzi alla Leopolda 14 riapre anche il tema delle eventuali primarie del centrosinistra. Al momento non c’è una candidatura ufficiale del sindaco di Salerno, ma il suo nome è tornato a circolare dopo l’invito alla kermesse fiorentina e dopo le parole del leader di Italia Viva.

Renzi: alle primarie ci sarà un candidato di Italia Viva

Alla Leopolda Renzi ha confermato che, qualora il centrosinistra decidesse di scegliere il candidato premier attraverso le primarie, Italia Viva-Casa Riformista presenterà un proprio nome. Il leader di Iv ha aggiunto di guardare con interesse al profilo di un sindaco. Interpellato direttamente su De Luca, però, non ha indicato il sindaco di Salerno come candidato.

Nei giorni precedenti Renzi aveva già chiarito di non aver chiesto a De Luca se intendesse correre. L’ipotesi resta quindi, allo stato, una suggestione politica e non una scelta formalizzata.

De Luca alla Leopolda: il passaggio sul Pd e sulla sicurezza

Nel confronto con Renzi, De Luca ha concentrato il proprio intervento soprattutto sul tema della sicurezza e sullo spazio politico del centrosinistra. Il sindaco di Salerno ha criticato la capacità espansiva del Partito Democratico, osservando che il partito resta attorno al 19-21% nonostante, a suo giudizio, le difficoltà del governo nazionale.

De Luca ha inoltre annunciato di stare preparando una proposta di modifica legislativa sul rispetto dei Daspo, tema sul quale Renzi ha più volte detto di voler valorizzare il contributo dell’ex presidente della Regione Campania nella prossima campagna elettorale.

Per la Campania un’ipotesi che avrebbe peso politico

Il possibile coinvolgimento di De Luca nelle primarie avrebbe inevitabili riflessi anche in Campania. Oggi De Luca è sindaco di Salerno, mentre il figlio Piero De Luca è segretario regionale del Pd. Proprio per questo l’eventuale candidatura nazionale dell’ex governatore avrebbe un peso particolare negli equilibri del centrosinistra campano.

Per ora, tuttavia, non risultano annunci ufficiali. Renzi ha confermato soltanto che Italia Viva intende partecipare alle eventuali primarie con un proprio candidato e che considera De Luca una figura utile al centrosinistra sul tema della sicurezza.