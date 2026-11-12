Allarme bomba nelle scuole, nuova mail il 12 novembre: minacciato anche Palazzo Chigi

Allarmi bomba nelle scuole italiane, una nuova mail minatoria è arrivata oggi nella casella di posta di centinaia di istituti da Nord a Sud. La vicenda riguarda anche la Campania, con scuole tra Napoli, il Giuglianese e l’Agro Aversano interessate dalle segnalazioni delle ultime ore.

12 novembre, una nuova email minaccia anche Palazzo Chigi

Nuovi messaggi minatori sono stati segnalati nelle scuole anche nella mattinata di giovedì 12 novembre. Secondo la ricostruzione pubblicata dalla stampa scolastica, una nuova comunicazione, con oggetto «Messaggio dall’Italia. Siete in pericolo», è stata ricevuta intorno alle 9.39. Nel testo il mittente sostiene di aver collocato esplosivi anche a Palazzo Chigi, sede della Presidenza del Consiglio, e afferma che un ordigno avrebbe già provocato vittime in una scuola. Non esiste una conferma di tale presunta esplosione: sono affermazioni contenute nella minaccia, non fatti accertati.

La nuova comunicazione si aggiunge alla campagna di email dell’11 novembre che aveva portato a evacuazioni precauzionali e controlli in varie regioni. Per i nuovi messaggi del 12 novembre non è disponibile un elenco completo e verificato delle scuole destinatarie, né un bilancio certo di nuove evacuazioni tra Giugliano e Aversa.

Meloni incontra le opposizioni: scuole aperte e verifiche su ogni allarme

Questa mattina la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riunito a Palazzo Chigi i rappresentanti delle opposizioni per condividere informazioni sulle segnalazioni e sulle possibili attività informatiche collegate. Il governo ha ribadito che gli accertamenti condotti sui messaggi precedenti non hanno evidenziato pericoli concreti e che ogni nuova segnalazione va comunque esaminata dalle autorità competenti. Gli studenti sono tornati regolarmente in classe in numerosi istituti.

Allarme bomba nelle scuole, il bilancio nazionale aggiornato

Secondo il bilancio diffuso ieri dal ministero dell’Istruzione, le email minatorie sono state recapitate a circa 6mila scuole; successive ricostruzioni giornalistiche parlano di circa 6.300 istituti. Un dato che indica i destinatari dei messaggi e che non equivale al numero delle scuole evacuate. In diverse città le lezioni sono state interrotte per consentire i controlli, mentre altrove i dirigenti scolastici, d’intesa con le forze dell’ordine, hanno fatto proseguire le attività.

Le email anonime annunciavano la presenza di ordigni negli edifici e contenevano violente minacce, anche verso la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Le autorità hanno escluso, sulla base dei controlli comunicati, l’emergere di un pericolo concreto diffuso; resta aperta l’indagine sull’origine dei messaggi e sull’eventuale coordinamento degli invii.

Campania, attenzione agli istituti tra Giugliano e Aversa

In Campania gli allarmi dell’11 novembre hanno riguardato istituti di Napoli e provincia, tra cui l’area nord, e scuole del Casertano. Nel Giuglianese le verifiche hanno interessato il territorio di Giugliano e Villaricca; nell’Agro Aversano sono state segnalate evacuazioni precauzionali ad Aversa, mentre altre segnalazioni hanno coinvolto comuni della provincia di Caserta.

Anche per la giornata di oggi, 12 novembre, l’attenzione rimane alta a fronte di segnalazioni di ulteriori casi nell’area compresa tra Giugliano e Aversa. Teleclubitalia ha seguito la vicenda con un primo resoconto degli allarmi tra Napoli e provincia e con l’aggiornamento sul vertice del governo convocato da Meloni.

Indagini sulle email e indicazioni per famiglie e studenti

Le forze dell’ordine e gli specialisti informatici lavorano per ricostruire la provenienza dei messaggi e verificare eventuali collegamenti tra gli invii. Per sapere se un istituto è aperto, se le lezioni sono sospese o se sono previsti controlli, famiglie e studenti devono fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni dei dirigenti scolastici e delle autorità.