Napoli, scomparso da Ponticelli il tiktoker Giancarlo Polverino: l’appello della famiglia

Ore di apprensione a Ponticelli, nella zona orientale di Napoli, per la scomparsa di Giancarlo Polverino, 48 anni. Il tiktoker, conosciuto sui social per i video in cui racconta la propria vita e il quartiere, si è allontanato dalla casa dei genitori nella mattinata di mercoledì 28 ottobre, intorno alle 10.30. Da allora, secondo l’appello diffuso dai familiari, non ha più fatto ritorno e non è stato possibile contattarlo.

Giancarlo Polverino scomparso a Ponticelli: come era vestito

Al momento dell’allontanamento, secondo la descrizione fornita dalla famiglia, Giancarlo indossava jeans larghi e un giubbino di jeans e portava sulle spalle uno zainetto nero. È alto circa 1 metro e 80, ha i capelli neri corti e un neo sul viso. Una vicina di casa lo avrebbe notato mentre si allontanava.

Il 48enne ha lasciato nell’abitazione dei genitori il portafoglio con i documenti e il cellulare principale. Potrebbe però avere con sé la patente e un secondo telefono, che utilizzerebbe per l’attività di mental coach svolta parallelamente al lavoro di militare.

L’appello dei fratelli Francesco e Rosa

I familiari hanno allertato le forze dell’ordine e stanno facendo circolare sui social un appello rivolto a chiunque possa averlo incontrato. I fratelli Francesco e Rosa chiedono di trasmettere ogni informazione utile preferibilmente con un messaggio WhatsApp, per lasciare libere le linee telefoniche.

Per eventuali segnalazioni: Francesco, 349 089 2882; Rosa, 339 723 4258. In alternativa è possibile rivolgersi direttamente alle forze dell’ordine, soprattutto in presenza di informazioni urgenti. La famiglia invita inoltre a non contattare la madre, per risparmiarle ulteriori preoccupazioni in queste ore difficili. Al momento della pubblicazione non risultano conferme attendibili di un ritrovamento.

Le ricerche e l’importanza delle segnalazioni

La diffusione di una descrizione precisa e di contatti diretti può aiutare a ricostruire gli spostamenti dell’uomo. Teleclubitalia ha già raccontato in passato l’appello dei familiari di Francesco Esposito, scomparso da Casalnuovo, un altro caso nel quale la collaborazione dei cittadini è stata richiesta per sostenere le ricerche. Chi ritiene di aver visto Giancarlo Polverino è invitato a fornire indicazioni circostanziate sui luoghi e sugli orari, evitando di diffondere voci non verificate.