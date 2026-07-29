Francesco Esposito scomparso da Casalnuovo: ricerche senza sosta, la famiglia chiede aiuto

Sono ore di forte preoccupazione a Casalnuovo di Napoli per la scomparsa di Francesco Esposito, 45 anni, del quale non si hanno più notizie dalla mattinata di sabato 25 luglio. L’uomo avrebbe lasciato la propria abitazione a bordo di una bicicletta elettrica di colore grigio, facendo perdere le proprie tracce.

Di fronte al protrarsi dell’assenza, i familiari hanno presentato denuncia di scomparsa presso la Tenenza dei Carabinieri di Casalnuovo, che ha immediatamente avviato le ricerche.

Identikit di Francesco Esposito

Francesco Esposito è alto circa 185 centimetri, ha una corporatura slanciata e presenta alcuni segni distintivi facilmente riconoscibili. In particolare, porta due grandi espansioni ai lobi delle orecchie e ha numerosi tatuaggi ben visibili su entrambe le braccia.

Al momento della scomparsa indossava una canottiera nera, un pantaloncino bicolore bianco e celeste e scarpe nere.

Ricerche in corso: l’appello della famiglia

Le forze dell’ordine stanno proseguendo le attività di ricerca per rintracciare il 45enne. Nel frattempo, i familiari hanno lanciato un appello affinché chiunque abbia visto Francesco Esposito o sia in possesso di informazioni utili si faccia avanti.

Chiunque possa contribuire alle ricerche può contattare direttamente la famiglia al numero 388 951 4447 oppure rivolgersi al 112, fornendo qualsiasi dettaglio che possa aiutare a localizzare l’uomo.