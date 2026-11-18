Qualiano si prepara a diventare la nuova casa del Napoli. È proprio nel comune dell’area nord di Napoli che sorgerà il futuro centro sportivo della società azzurra, destinato a ospitare gli allenamenti della prima squadra e, successivamente, anche le attività del settore giovanile.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, è prevista per oggi la firma dei contratti che consentirà al presidente Aurelio De Laurentiis e al club azzurro di acquisire ufficialmente circa 125mila metri quadrati di terreno in località Pozzo Nuovo, lungo via Ripuaria, nei pressi dello stadio Santo Stefano. Un investimento superiore ai 10 milioni di euro che potrebbe rappresentare una svolta non soltanto per il Napoli, ma anche per l’intero territorio di Qualiano.

I lavori al via entro gennaio 2027

Le trattative per l’acquisto dei terreni sono ormai concluse e, secondo le indiscrezioni riportate dal quotidiano, i primi lavori dovrebbero partire entro gennaio 2027.

L’obiettivo della società è realizzare una moderna cittadella sportiva, con almeno tre campi di allenamento, spogliatoi, palestre, piscine, aree dedicate alla preparazione atletica e al recupero fisico, oltre a uffici, spazi ristoro e un centro media. La priorità sarà rendere operativa la struttura per la prima squadra nel giro di 12-14 mesi, consentendo così al Napoli di lasciare l’attuale centro di Castel Volturno.

In una seconda fase si procederà alla realizzazione della foresteria e delle strutture destinate ai giovani calciatori. Il progetto potrebbe ampliarsi ulteriormente grazie all’acquisizione di altri terreni confinanti, attualmente ancora oggetto di trattativa.

Qualiano al centro del futuro azzurro

La nuova cittadella sorgerà in una posizione strategica, a breve distanza dall’uscita dell’Asse Mediano, e potrebbe ospitare anche la futura sede amministrativa del club. Il progetto, che vede il coinvolgimento dell’urbanista napoletano Bruno Discepolo, punta a realizzare un complesso sportivo moderno, caratterizzato anche dalla presenza di ampie aree verdi.

Per Qualiano si apre così una prospettiva importante, con un investimento di rilievo e la possibilità di diventare un nuovo punto di riferimento per il calcio professionistico. Resta ancora da definire il nome ufficiale della struttura, che potrebbe essere presentata nelle prossime settimane. Una cosa, però, appare ormai vicina: il futuro del Napoli passerà da Qualiano. Un progetto ambizioso che, dopo mesi di trattative, si prepara a entrare nella fase operativa e a trasformare una vasta area del territorio nella nuova casa degli azzurri.