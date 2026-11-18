Blitz antidroga dei Carabinieri al Parco Monaco di Melito, lungo corso Europa: quattro persone arrestate e due denunciate. L’operazione – come anticipa Cronachedi.it – è stata condotta dai militari della Sezione Operativa della Compagnia di Marano, con il supporto della Tenenza di Melito, dopo un’attività di osservazione dei movimenti nella zona. Sequestrati oltre 400 grammi di marijuana, più di 40 grammi di cocaina e circa 1.200 euro in contanti.

I quattro arrestati nel blitz al Parco Monaco

Nel corso dell’intervento sono stati arrestati, con l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, Angelo Sarno, 50 anni, di Melito; Vincenzo Russo, 36 anni, di Afragola; Domenico D’Ausilio, 51 anni, di Giugliano; e Francesco Maiorano, 25 anni, di Melito.

L’appostamento dei Carabinieri e le dosi pronte alla vendita

I militari hanno osservato l’andirivieni di persone nei pressi delle palazzine, prima di intervenire nell’area ritenuta utilizzata per la vendita al dettaglio degli stupefacenti. Tre acquirenti identificati nel corso del servizio sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori. La droga recuperata, marijuana e cocaina, era già suddivisa in dosi ritenute pronte per la cessione. I Carabinieri hanno sequestrato anche il denaro contante, considerato dagli investigatori possibile provento dell’attività illecita.

Due denunce: un presunto palo e una donna

Oltre ai quattro arresti, sono scattate due denunce in stato di libertà. La prima riguarda un 31enne, indicato come presunto «palo» della piazza di spaccio, che sarebbe riuscito ad allontanarsi durante il blitz; la seconda una donna di 54 anni, sospettata di avere agevolato uno degli indagati. Terminati gli adempimenti, i quattro arrestati sono stati condotti nel carcere di Poggioreale, a Napoli, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Melito e il contrasto alle piazze di spaccio

Il controllo al Parco Monaco si inserisce nell’attività di contrasto allo spaccio nell’area nord di Napoli. Il territorio era già stato al centro di altre indagini sul traffico di stupefacenti: Teleclubitalia aveva raccontato anche l’inchiesta sulla rete della droga tra Melito e Mugnano con 41 indagati, vicenda distinta dall’operazione di questi giorni.