Giuseppe Russo è stato sospeso con effetto immediato dall’incarico di direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud. La Giunta regionale della Campania ha formalizzato la decisione con una deliberazione del 17 novembre 2026, affidando temporaneamente le funzioni di direzione e gestione dell’azienda sanitaria a Tiziana Spinosa, direttrice generale dell’Asl Benevento.

La sospensione di Russo dopo l’inchiesta sugli appalti

Il provvedimento arriva dopo il coinvolgimento di Russo nell’indagine della Direzione distrettuale antimafia di Napoli su presunte tangenti e irregolarità negli appalti pubblici. Il manager è destinatario di un invito a comparire per interrogatorio preventivo nell’ambito dell’ipotesi di corruzione per l’esercizio della funzione. L’inchiesta ha portato nei giorni scorsi all’esecuzione di tredici misure cautelari, fra cui quella che ha interessato l’ex senatore Tommaso Casillo, presidente di Soresa. Teleclub aveva già ricostruito gli arresti e il quadro delle contestazioni nell’inchiesta su appalti e sanità.

Per la Regione è una misura cautelare, non una sanzione

La sospensione opera in attesa del possibile avvio della procedura di risoluzione del contratto e di decadenza dall’incarico. La Regione si è riservata di avviarla, dopo aver acquisito la documentazione necessaria, comunque entro 60 giorni. La Giunta chiarisce che la misura è cautelare e non sanzionatoria, adottata autonomamente dalle valutazioni dell’autorità giudiziaria per assicurare la continuità dei Livelli essenziali di assistenza e tutelare la regolarità e la trasparenza dell’attività amministrativa dell’azienda. Il coinvolgimento nell’indagine non comporta un accertamento di colpevolezza. Per Russo resta valido il principio della presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva.

Chi è Tiziana Spinosa e come sarà gestita l’Asl Napoli 3 Sud

Le funzioni vengono affidate temporaneamente a Tiziana Spinosa, che mantiene anche la direzione generale dell’Asl Benevento, senza compensi aggiuntivi. Durante l’incarico sarà l’unica titolare dei poteri di gestione e della rappresentanza legale dell’Asl Napoli 3 Sud. La Regione le ha assegnato il compito di garantire continuità delle prestazioni sanitarie, rafforzare i controlli interni e assicurare legalità e trasparenza nella gestione, anche attraverso la collaborazione con l’autorità giudiziaria e gli organismi di vigilanza regionali.

Un’azienda sanitaria che serve oltre un milione di cittadini

Il territorio servito dall’Asl Napoli 3 Sud comprende 57 comuni e oltre un milione di cittadini, dall’area vesuviana alla penisola sorrentina. La sospensione del direttore generale apre quindi una fase amministrativa particolarmente delicata per una delle principali aziende sanitarie della Campania. L’obiettivo dichiarato dalla Regione è evitare interruzioni nell’erogazione dei servizi durante il passaggio temporaneo di consegne, garantendo allo stesso tempo il regolare funzionamento dell’amministrazione. I prossimi passaggi riguarderanno le eventuali determinazioni regionali sulla posizione di Russo e gli ulteriori sviluppi dell’inchiesta giudiziaria.