Aveva solo 25 anni e stava rientrando a casa dopo una notte di lavoro. Rita Scisciotta ha perso la vita la scorsa notte a seguito di un incidente con il suo scooter.

Rita, che aveva compiuto appena 25 anni la scorsa settimana, stava tornando a casa dopo una notte di lavoro in un bar del centro storico di Napoli.

Napoli, morta Rita Scisciotta

La giovane era a bordo del suo scooter su via Calata Fontanelle nel Rione Materdei di Napoli, quando non è ancora chiaro se per la scarsa visibilità, forse un ostacolo sulla carreggiata oppure un colpo di sonno improvviso si è schiantata al suolo. Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine ma per la giovane non c’è stato nulla da fare.

La 25enne era dei Quartieri Spagnoli. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire con esattezza l’intera dinamica: non sarà semplice perché il motorino su cui viaggiava sarebbe stato spostato da alcuni passanti nel tentativo disperato di soccorrerla. Stando alle prime ricostruzioni, non ci sarebbero segni di frenate improvvise, né tracce di altri veicoli che potrebbero essere coinvolti nell’incidente.

Sulla salma della giovane sarà effettuata un’autopsia per stabilire le cause della morte.