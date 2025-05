Non ce l’ha fatta Francesco Pio De Luca, 17 anni, rimasto gravemente ferito in un terribile incidente stradale avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì a Benevento. Il giovane è deceduto all’ospedale San Pio, dove era stato trasportato in codice rosso subito dopo lo scontro.

Benevento, muore a 17 anni dopo un incidente in scooter: addio a Francesco Pio De Luca

Francesco Pio era molto conosciuto in città: studente dell’Istituto Alberghiero, amava il calcio e militava nella formazione Under 17 regionale della “De Vita Soccer”. Aveva anche partecipato a un campionato di Serie C2 di calcio a 5, distinguendosi per passione e impegno.

Il drammatico impatto è avvenuto all’incrocio tra via Napoli e via Cocchia. Francesco Pio viaggiava come passeggero su uno scooter guidato da un amico, M.Z., anche lui 17enne e originario di Benevento. Il mezzo si è scontrato con una Opel Zafira, che, secondo le prime ricostruzioni, stava effettuando una manovra di svolta.

L’urto è stato violentissimo. Entrambi i ragazzi sono stati sbalzati a terra. Le condizioni di Francesco Pio sono apparse da subito disperate. È stato intubato e trasferito d’urgenza all’ospedale San Pio, dove però, nonostante gli sforzi dei medici, è spirato dopo alcune ore. L’amico è rimasto ferito ma non sarebbe in pericolo di vita. Il conducente della Zafira, P.A., ha riportato solo lievi contusioni.

Le forze dell’ordine stanno ora ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente. Resta da chiarire se vi siano state violazioni del codice della strada o eventuali responsabilità. L’area è stata sottoposta a rilievi per raccogliere tutti gli elementi utili all’inchiesta.