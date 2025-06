Tragedia nella notte in via Guglielmo Marconi a Casoria, dove un uomo di 34 anni, Raffaele Maddaluno, di Mugnano, ha perso la vita in un violento incidente stradale.

Casoria. Schianto in scooter nella notte: muore 34enne. Grave 22enne

I fatti sono accaduti intorno alle ore 3.30. Era in sella al suo scooter quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un altro motociclo guidato da un 22enne. L’impatto è stato fatale: per il 34enne non c’è stato nulla da fare.

Il giovane alla guida dell’altro mezzo è stato trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso: le sue condizioni sono gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

La salma di Raffaele Maddaluno è stata posta sotto sequestro e sarà sottoposta ad esame autoptico. L’area dell’incidente è stata messa in sicurezza e i mezzi sono stati rimossi per i rilievi tecnici. Gli investigatori stanno acquisendo eventuali immagini di videosorveglianza e testimonianze utili a chiarire la sequenza dei fatti.