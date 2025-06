Finalissima al cardiopalma per “C’era una Volta”: trionfa la Rita Levi Montalcini di Afragola

GIUGLIANO – Una vittoria al fotofinish, carica di emozioni e colpi di scena. È la scuola Rita Levi Montalcini di Afragola ad aggiudicarsi la 22esima edizione di “C’era una Volta”, lo storico format televisivo di TeleClub Italia ispirato alle fiabe di Giovan Battista Basile.



La finalissima, trasmessa come sempre da Piazzetta Basile nel Parco Commerciale Grande Sud di Giugliano, ha visto un’avvincente sfida contro la scuola Massimo Troisi di Villaricca, che ha combattuto fino all’ultimo secondo con grande tenacia.

Una gara decisa all’ultima domanda, che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso e confermato la capacità del format – ideato nel 2001 da Anna Pia Oranges e condotto da Carmen Cadalt – di coinvolgere, emozionare e trasmettere valori culturali e formativi attraverso il gioco.

Durante la serata, il senatore Luigi Nave, presente tra il pubblico, ha rivolto un commosso ricordo alla giovane Martina Carbonaro, vittima di una tragica vicenda che ha scosso l’intera comunità. Nave ha colto l’occasione per annunciare un impegno concreto: promuovere l’introduzione dell’educazione affettiva nelle scuole medie, come strumento per formare coscienze più consapevoli e rispettose, partendo proprio dai banchi di scuola.

Con oltre mille studenti coinvolti, dieci scuole in gara, undici puntate e premi speciali, l’edizione 2025 di “C’era una Volta” si conferma un successo. Un ringraziamento speciale va anche al Club Lions Napoli Partenope, che ha promosso un premio da 500 euro per il miglior elaborato ispirato a Lo Cunto de li Cunti, contribuendo a valorizzare la creatività dei ragazzi delle scuole medie e superiori della Campania.

TeleClub Italia rinnova così il suo impegno nella diffusione della cultura e della letteratura popolare, regalando a studenti, famiglie e telespettatori un’esperienza educativa e indimenticabile.

Le fiabe di Basile continuano a incantare. E la magia, anche quest’anno, ha vinto.