Tragedia nella notte ad Aversa, in via Di Jasi, dove si è verificato un violento incidente tra una Fiat 500 e uno scooter. A perdere la vita Giuseppe Serbolloni, 21 anni di Aversa ma residente a Lusciano, conosciuto da tutti come Peppe. Viaggiava sul mezzo a due ruote insieme a un amico, suo coetaneo, rimasto gravemente ferito.

Aversa, tragico incidente in via di Jasi: Peppe muore a 21 anni, grave l’amico

I fatti nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 2.30. Secondo le primissime informazioni, la Fiat 500, condotta da una donna, stava svoltando a sinistra in direzione viale degli Artisti quando lo scooter, proveniente da via Roma, per cause ancora da chiarire, sarebbe finito contro la portiera dell’auto. Uno scontro quasi frontale che non ha lasciato scampo al giovane.

I tre sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale “Moscati” di Aversa. Per Giuseppe non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nello schianto. L’amico è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione e, vista la gravità delle sue condizioni, sarà trasferito in un centro specializzato per politrauma.

Anche la conducente dell’utilitaria è stata accompagnata al Moscati: ha riportato alcune lesioni, ma non è in pericolo di vita. Sarà sottoposta ad alcol test, come da prassi. Sul luogo dell’incidente stradale sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato per i rilievi e gli accertamenti del caso e un’ambulanza del 118.

Peppe era molto conosciuto a Lusciano, dove viveva. I suoi genitori gestiscono un bar nel piccolo comune dell’Agro Aversano. Anche il neo sindaco Marco Valentino ha voluto esprimere pubblicamente il proprio cordoglio: “Lusciano perde un figlio della sua terra. Giuseppe ha perso la vita in un tragico incidente. Era un ragazzo perbene, conosciuto e benvoluto, appartenente a una famiglia stimata – titolari di uno dei bar del paese. La nostra comunità è profondamente addolorata e si stringe al dolore dei suoi cari con affetto e rispetto. Un pensiero di vicinanza anche all’altro giovane coinvolto: a lui l’augurio di una pronta guarigione”.

A fargli eco anche il sindaco di Aversa, Franco Matacena: “In queste ore di grande dolore, a nome dell’intera città di Aversa, esprimo la mia più sentita vicinanza alla famiglia di Giuseppe, ai suoi cari e a tutti coloro che lo hanno conosciuto. Invito tutti al rispetto, al silenzio e alla riflessione. Un pensiero anche a chi sta lottando”.

Da tempo, ad Aversa, i residenti della zona segnalano che su via Di Jasi, soprattutto nelle ore notturne e nei fine settimana, i veicoli sfrecciano a velocità sostenuta. Chiedono maggiori controlli e l’installazione di dossi per rallentare la circolazione.

Un altro sabato sera da dimenticare nella città normanna, che si è trasformato in tragedia nel giro di pochi istanti. Una giovane vita spezzata troppo presto, tra sogni, speranze e progetti mai realizzati. Peppe aveva solo 21 anni e tutta una vita davanti.