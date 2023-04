Napoli. Una ragazza di 22 anni – le cui generalità non sono state ancora rese note – è morta in sella al suo scooter in un incidente avvenuto, all’alba di questa mattina, lungo Calata Fontanelle nel Rione Materdei, a Napoli.

Napoli, incidente all’alba: 22enne muore in sella al suo scooter

Ancora da ricostruire le cause dell’incidente. Da una prima ricostruzione dei carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, intervenuti poco dopo le 8.30 sul luogo dell’incidente, sembrerebbe che la giovane abbia perso il controllo del mezzo, cadendo a terra e morendo sul colpo.

Inutile l’intervento dei soccorsi: per la 22enne non c’è stato niente da fare. Anche la polizia locale è arrivata sul posto che ha avviato i rilievi del caso. Nelle prossime ore potrebbero essere sequestrate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona al fine di ricostruire la dinamica del sinistro.