Una frana durante la forte ondata di maltempo ha ostruito la strada privata di accesso a un parco residenziale nella zona dei Camaldoli, a Napoli, creando disagi per gli abitanti di circa trenta unità immobiliari. Lo smottamento di materiale piroclastico si è verificato nella serata di mercoledì 25 novembre in via Vicinale Rotondella, nell’area di Chiaiano. Dopo i primi problemi alla viabilità, i residenti hanno potuto raggiungere nuovamente le proprie abitazioni attraverso un ingresso secondario.

Frana a Chiaiano, strada privata invasa dai detriti

Le precipitazioni intense hanno provocato un cedimento del terreno sulla collina dei Camaldoli. Il materiale franato ha invaso una strada privata che costituisce l’accesso a un parco residenziale con circa trenta unità abitative. Nelle prime ore successive allo smottamento, ad alcuni nuclei familiari è stato temporaneamente impedito il transito lungo la via ostruita. La situazione ha richiesto l’intervento delle istituzioni, anche per verificare la possibilità di accesso delle persone alle case e organizzare le operazioni necessarie alla rimozione del materiale.

Vertice in Prefettura: abitazioni raggiungibili da un ingresso secondario

Su disposizione del prefetto di Napoli, Michele di Bari, nella serata di mercoledì si è riunito il Centro coordinamento soccorsi (Ccs), attivato a seguito della segnalazione dell’VIII Municipalità. Alla riunione hanno preso parte, tra gli altri, il vicesindaco Laura Lieto, il presidente della Municipalità Nicola Nardella e il direttore generale della Protezione civile regionale Italo Giulivo, insieme ai rappresentanti dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile e della Polizia locale.

Nel corso del vertice è stato accertato che le abitazioni erano comunque raggiungibili attraverso un ingresso secondario del parco. I nuclei familiari che avevano incontrato difficoltà nel transito hanno quindi potuto fare rientro nelle proprie case. Non risulta, in base a questo aggiornamento, un provvedimento generale di sgombero delle trenta abitazioni.

Vigili del Fuoco al lavoro per liberare l’accesso principale

Per ripristinare la piena percorribilità della strada ostruita è stato programmato l’impiego di un mezzo speciale dei Vigili del Fuoco per rimuovere i detriti. Le autorità hanno inoltre predisposto un servizio di vigilanza notturna nell’area per tutelare l’incolumità delle persone e monitorare eventuali criticità.Al momento dell’ultimo aggiornamento disponibile non era stata ancora confermata la conclusione delle operazioni di pulizia e il ripristino definitivo dell’accesso principale.

Maltempo a Napoli, allagamenti e dissesti in diversi quartieri

La frana dei Camaldoli si inserisce in una giornata segnata da forti piogge e disagi in numerosi centri del Napoletano. La Protezione civile regionale aveva diramato un’allerta meteo arancione in gran parte della Campania per il rischio idrogeologico, con temporali anche intensi e raffiche di vento. Le verifiche sulla stabilità del versante e le modalità di riapertura dell’accesso principale saranno fondamentali per chiarire i tempi di pieno ritorno alla normalità. Il maltempo ha duramente colpito l’area nord di Napoli: tante le criticità anche in provincia, tra Giugliano, Villaricca, Mugnano, Casandrino e Melito.