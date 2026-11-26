Mentre Napoli e diversi comuni dell’area a nord del capoluogo hanno disposto la chiusura delle scuole a causa dell’allerta meteo arancione, Frattaminore sceglie di andare controcorrente. Il sindaco Giuseppe Bencivenga ha deciso di mantenere aperti gli istituti scolastici nella giornata di oggi, giovedì 26 novembre 2026, spiegando le motivazioni della sua scelta attraverso un post pubblicato sui social.

Allerta meteo arancione, scuole aperte a Frattaminore

Una decisione in controtendenza rispetto a quella adottata da altre amministrazioni comunali del territorio napoletano. Il primo cittadino ha sottolineato la necessità di garantire la continuità didattica, evitando di interrompere sistematicamente le attività scolastiche in occasione del maltempo. “Non possiamo far diventare normalità perdere ore e giorni di lezione a ogni temporale”, ha dichiarato il sindaco, rivendicando anche le precedenti decisioni di chiudere le scuole quando ritenuto necessario.

Il sindaco: «Il diritto allo studio va difeso»

Nel suo intervento, il primo cittadino ha affrontato anche il tema dei cambiamenti climatici e della necessità di imparare a convivere con fenomeni meteorologici avversi, senza paralizzare continuamente la vita della comunità.

Bencivenga ha inoltre invitato i cittadini alla prudenza, raccomandando di limitare gli spostamenti a quelli essenziali e di evitare di uscire durante le precipitazioni più intense.

Frattaminore va controcorrente: lezioni regolari nonostante il maltempo

Il primo cittadino ha ribadito di aver assunto la decisione dopo una valutazione delle condizioni, dichiarandosi pronto ad assumersene la responsabilità. studio. “Perché i nostri ragazzi meritano di studiare, non di fermarsi”, ha concluso il sindaco.

Allerta arancione, scuole aperte anche a Melito di Napoli

Frattaminore non è l’unico comune dell’area nord di Napoli ad aver deciso di garantire il regolare svolgimento delle lezioni. Anche a Melito, la sindaca Dominique Pellecchia ha scelto di mantenere aperte le scuole nella giornata di giovedì 26 novembre, nonostante l’allerta meteo arancione. Due amministrazioni in controtendenza rispetto a diversi comuni del napoletano, dove è stata disposta la sospensione delle attività didattiche.