Una lite per una mancata precedenza sulle strisce pedonali sarebbe degenerata in una sparatoria a Giugliano. Un ragazzo di 19 anni, già noto alle forze dell’ordine, è rimasto ferito da un colpo di pistola al polpaccio della gamba destra. L’episodio sarebbe avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 25 novembre, in via Ripuaria.

Giugliano, 19enne ferito da un colpo di pistola in via Ripuaria

I carabinieri della stazione di Giugliano sono intervenuti presso il pronto soccorso, dove poco prima il giovane si era presentato con una ferita d’arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il 19enne stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando sarebbe nata una discussione con un automobilista per il mancato rispetto della precedenza. Durante il litigio, il conducente avrebbe estratto una pistola e fatto fuoco contro il giovane, ferendolo alla gamba, per poi allontanarsi.

Il giovane dimesso con 20 giorni di prognosi

Il 19enne, dopo aver ricevuto le cure del personale sanitario, è stato dimesso dall’ospedale con una prognosi di 20 giorni. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare il responsabile. La versione relativa alla lite per la mancata precedenza sulle strisce pedonali resta, al momento, da verificare.