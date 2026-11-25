Traffico in tilt sulla Circumvallazione esterna. Strade allagate a Marano, Villaricca e Giugliano. A Torre Annunziata chiusi i sottopassi per l’allerta arancione.

Bomba d’acqua nell’area nord di Napoli, auto impantanate a Melito

Un violento acquazzone si è abbattuto sull’area nord di Napoli mercoledì 25 novembre. Sulla Circumvallazione esterna, all’altezza della rotonda di Melito, l’acqua si è accumulata al centro della carreggiata formando un lago. Alcune auto sono rimaste impantanate e il traffico è andato in tilt.

Situazione critica anche a Marano, dove si sono allagati corso Mediterraneo e corso Italia. A Villaricca i disagi hanno interessato via Campana, mentre a Giugliano si sono registrati allagamenti in via San Francesco d’Assisi.

Strade allagate a Scafati, sottopassi chiusi a Torre Annunziata

Disagi anche a Scafati, nell’Agro nocerino-sarnese. Le immagini riportate da Agro24 mostrano auto costrette a procedere lentamente lungo le strade allagate. Il consigliere comunale Francesco Carotenuto, capogruppo di Scafati Arancione, ha segnalato automobilisti bloccati nelle vetture e autobus fermi tra acqua e fango, chiedendo un intervento immediato al Comune.

A Torre Annunziata la commissione straordinaria ha disposto la chiusura dei sottopassi stradali, delle scuole, delle ville comunali e del cimitero dalle 14 di mercoledì alle 14 di giovedì 26 novembre. Nella stessa fascia oraria è in vigore l’allerta arancione della Protezione civile regionale nel Napoletano e nel Salernitano.