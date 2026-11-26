«Mario si è svegliato». Dopo un mese di paura arriva finalmente una notizia di speranza per Mario Spedaliere, il 34enne tifoso del Portici rimasto gravemente ferito durante gli scontri tra ultras al termine della partita con la Puteolana del 25 ottobre. Il giovane ha lasciato il reparto di rianimazione dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli ed è stato trasferito in Neurochirurgia. Ad annunciare il miglioramento è stato il fratello Giuseppe Spedaliere, con un video diffuso sui social nella giornata di mercoledì 25 novembre.

Mario Spedaliere si risveglia dopo un mese: l’annuncio del fratello

Dopo circa trenta giorni trascorsi in condizioni critiche, il 34enne ha ripreso conoscenza. La notizia è arrivata direttamente dalla famiglia, che in queste settimane ha condiviso con tante persone gli aggiornamenti sul percorso di cura. Il fratello Giuseppe ha riferito che Mario si è svegliato ed è stato trasferito dalla terapia intensiva al reparto di Neurochirurgia dello stesso ospedale di Pozzuoli.

Il familiare ha parlato di Mario come di una persona ormai «fuori pericolo», ringraziando quanti hanno sostenuto la famiglia e invitando a continuare a pregare per lui. Resta tuttavia necessaria prudenza: secondo altre ricostruzioni pubblicate dopo l’annuncio, il quadro clinico è ancora delicato e la prognosi risulta riservata. La dichiarazione del fratello non equivale a un nuovo bollettino medico ufficiale.

Gli scontri dopo Puteolana-Portici e il grave trauma cranico

Mario Spedaliere era stato ferito il 25 ottobre, in occasione degli scontri tra gruppi di tifosi avvenuti dopo la gara del campionato di Eccellenza tra Puteolana e Portici. Secondo la ricostruzione investigativa, il 34enne era stato colpito violentemente alla testa con un oggetto contundente, riportando un gravissimo trauma cranico.

Trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria delle Grazie, era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e aveva trascorso le settimane successive in condizioni molto serie, sotto sedazione e assistito nel reparto di rianimazione. La vicenda ha suscitato profonda apprensione nel mondo del calcio dilettantistico campano e nelle comunità di Portici e Pozzuoli.

Il padre Massimo: «Un passo importante»

Già nelle ore precedenti il risveglio, il padre Massimo Spedaliere aveva annunciato un possibile trasferimento in reparto, spiegando che dopo trenta giorni in rianimazione i medici stavano valutando una nuova fase del percorso di cura. Il padre aveva parlato di un «passo importante», pur ricordando che le condizioni del figlio restavano serie. Il successivo messaggio del fratello Giuseppe ha portato la notizia più attesa: Mario è sveglio e ha lasciato la terapia intensiva. Per la famiglia e per i tanti che gli sono rimasti vicini si apre ora una fase diversa, nella quale saranno fondamentali l’evoluzione clinica e il percorso di recupero.

L’inchiesta sugli scontri tra tifosi

Parallelamente continua il procedimento giudiziario relativo alla violenta rissa di ottobre. Nell’ambito delle indagini erano state arrestate otto persone, tra maggiorenni e minorenni. Un giovane di 19 anni ha ammesso di aver colpito Spedaliere; la sua posizione e quella degli altri indagati sono state oggetto di successive valutazioni cautelari. Le contestazioni devono ancora essere accertate nelle sedi giudiziarie e per tutti gli indagati vale la presunzione di innocenza. Teleclubitalia aveva già raccontato i primi segnali di miglioramento di Mario, quando aveva aperto gli occhi all’inizio di novembre. Oggi la notizia del risveglio e dell’uscita dalla rianimazione rappresenta un progresso significativo, anche se il percorso verso la guarigione richiederà ancora attenzione e cure.