Un costone crollato, parte della strada franata e circa 200 famiglie rimaste senza acqua. È il bilancio del cedimento che ha colpito il Rione Solfatara di Pozzuoli nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 novembre. La frana ha interessato via Coste d’Agnano, compromettendo uno degli accessi principali al quartiere. Dopo giorni di disagi, lunedì 23 novembre è arrivato un primo aggiornamento: secondo quanto comunicato dal Comune, le riparazioni della condotta idrica danneggiata sono state completate. Resta però il problema della sicurezza e della viabilità.

Pozzuoli, crolla il costone al Rione Solfatara: strada interrotta

A cedere è stato un muro di contenimento che ha trascinato con sé terrapieno e parte della carreggiata. Terra e detriti sono precipitati verso il cratere della Solfatara, rendendo necessaria la chiusura del tratto stradale. La struttura era già stata transennata dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.7 del 31 luglio. Da allora il transito era stato ridotto e regolato a senso unico alternato. Il nuovo cedimento ha aggravato una situazione già delicata in un quartiere alle prese con gli effetti del bradisismo. Non risultano feriti.

Duecento famiglie senza acqua: autobotti e collegamenti difficili

Le conseguenze più immediate hanno riguardato i residenti: la frana ha interessato l’area della rete idrica, provocando l’interruzione della fornitura per circa 200 nuclei familiari. Per affrontare l’emergenza è stato predisposto il ricorso alle autobotti.

Anche i collegamenti hanno subito pesanti ripercussioni. Con la chiusura di via Coste d’Agnano, gli abitanti hanno dovuto utilizzare l’accesso alternativo attraverso Sant’Elmo, affrontando percorsi più lunghi. A preoccupare sono soprattutto le vie di accesso e di fuga in caso di una nuova emergenza sismica. La situazione riguarda famiglie con disagi e difficoltà di collegamento: non è confermato uno sgombero generalizzato di tutti i 200 nuclei.

Le segnalazioni dei residenti e le verifiche sulle cause

Secondo le testimonianze raccolte sul territorio e le segnalazioni rilanciate da SolfataraNews, le condizioni del muro destavano preoccupazione da tempo. In particolare erano state riferite infiltrazioni e perdite d’acqua dietro la struttura successivamente crollata. Resta da accertare quale ruolo abbiano avuto le infiltrazioni e il danneggiamento della condotta nel cedimento del terreno. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, Polizia municipale e tecnici comunali per gli accertamenti e la messa in sicurezza.

Acqua, aggiornamento del 23 novembre: condotta riparata

Secondo un aggiornamento del Comune riportato dalla stampa locale, lunedì 23 novembre sono terminati i lavori di riparazione della condotta e sono iniziate le operazioni di riempimento della vasca di accumulo per consentire il graduale ritorno dell’acqua nelle abitazioni. La comunicazione comunale avverte che, nella fase iniziale del ripristino, l’acqua potrebbe presentarsi torbida: in questo caso, non va utilizzata per bere o preparare alimenti finché non torna limpida. Non è ancora confermato che tutte le utenze abbiano recuperato il servizio.

Resta l’emergenza viabilità: il quartiere chiede sicurezza

Superata la fase più acuta dell’emergenza idrica, rimangono aperti gli interrogativi sulla stabilità del costone e sulla riapertura della strada. Per i residenti del Rione Solfatara, già alle prese con i controlli sugli edifici e gli effetti del bradisismo, il crollo rappresenta un ulteriore motivo di preoccupazione. Teleclubitalia si era già occupata delle difficoltà del quartiere: dopo una precedente scossa, una famiglia aveva denunciato la caduta di calcinacci sul letto e i timori per la sicurezza dell’abitazione.