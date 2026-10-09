Maltempo in Campania, prorogata l’allerta: arancione su Napoli e fascia costiera fino al 10 ottobre

Il maltempo non concede tregua alla Campania. La Protezione Civile regionale ha prorogato e innalzato l’allerta meteo attualmente in vigore: dalle 15 di oggi, venerdì 9 ottobre, e fino alle 15 di domani, sabato 10 ottobre, il livello sarà Arancione sulla zona 1, che comprende Piana campana, Napoli, isole del Golfo e area vesuviana, e sulla zona 3, cioè Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini. Sul resto della Campania resterà invece in vigore l’allerta Gialla.

Il nuovo avviso arriva dopo due giorni di forti piogge che hanno già provocato allagamenti e pesanti disagi nell’area nord di Napoli, in particolare tra Giugliano, Qualiano e Villaricca.

Allerta arancione fino alle 15 di sabato 10 ottobre

Secondo la Protezione Civile, nelle prossime ore sono previste precipitazioni a carattere di rovescio o temporale che potranno assumere forte intensità. Un ulteriore peggioramento è atteso nella notte e nelle prime ore della mattinata di sabato 10 ottobre.

Il quadro meteorologico potrebbe determinare un dissesto idrogeologico diffuso e un rischio idraulico localizzato. Nelle zone in allerta Arancione viene segnalata in particolare la possibilità di frane superficiali, colate rapide di fango e detriti e instabilità dei versanti, anche in profondità.

Restano possibili anche allagamenti di strade e locali posti ai piani bassi, rigurgiti dei sistemi di smaltimento delle acque piovane, innalzamento dei corsi d’acqua e caduta di rami o alberi.

Le previsioni tra Napoli e provincia

Le previsioni per venerdì indicano ancora cielo molto nuvoloso e precipitazioni intermittenti su Napoli e provincia, con possibili temporali soprattutto nelle ore notturne, al primo mattino e nuovamente in serata. Le temperature nel capoluogo dovrebbero oscillare indicativamente tra i 19 e i 23-24 gradi, con possibili raffiche di vento e locali grandinate.

La fase più delicata potrebbe però concentrarsi tra la notte e il primo mattino di sabato, quando la Protezione Civile prevede un nuovo possibile aumento dell’intensità delle precipitazioni.

Area nord già colpita: strade allagate e traffico in tilt

Il nuovo avviso arriva dopo il violento nubifragio dell’8 ottobre, che ha colpito in maniera particolarmente dura l’area nord di Napoli. A Qualiano e Villaricca diverse strade si sono trasformate in fiumi, mentre a Giugliano si sono registrati allagamenti in più punti della città, negozi invasi dall’acqua e un albero caduto in piazza Matteotti.

Momenti di paura anche per alcuni studenti: un pulmino è rimasto bloccato nell’acqua a Giugliano e i ragazzi sono stati costretti a uscire anche attraverso i finestrini. A Varcaturo l’uscita degli alunni da una scuola è stata rinviata per consentire il deflusso dell’acqua e permettere ai genitori di raggiungere il plesso in sicurezza.

Nella mattinata del 9 ottobre l’allagamento della carreggiata ha inoltre portato alla chiusura temporanea, in entrambe le direzioni, di un tratto della strada statale 7 Quater “Via Domitiana” all’altezza di Giugliano, con uscita obbligatoria a Varcaturo verso Roma e a Giugliano verso Napoli.

Maltempo, disagi anche ai trasporti

L’ondata di maltempo ha avuto conseguenze anche sulla mobilità. Nella giornata dell’8 ottobre EAV ha sospeso le linee vesuviane e flegree dopo l’innalzamento dell’allerta, provocando disagi per migliaia di pendolari.

La Protezione Civile raccomanda ai Comuni di mantenere attivi i presidi territoriali e di adottare tutte le misure previste dai piani locali di emergenza. Ai cittadini viene chiesto di prestare particolare attenzione negli spostamenti, evitando sottopassi, zone depresse e aree prossime a corsi d’acqua durante i temporali più intensi.