Napoli, frana a Mergellina dopo il nubifragio: evacuate nove persone da tre appartamenti

Una frana in via Fedro, nella zona di Mergellina a Napoli, ha costretto nove persone a lasciare precauzionalmente le proprie case. Lo smottamento si è verificato nella serata di venerdì 9 ottobre, durante l’ondata di maltempo che ha colpito la città e gran parte della provincia. Tre gli appartamenti evacuati per ragioni di sicurezza.

Frana in via Fedro: nove persone evacuate

Il cedimento è avvenuto dopo ore di piogge intense. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Protezione civile comunale per assistere i residenti e avviare la messa in sicurezza dell’area. L’allontanamento degli occupanti dei tre alloggi è stato disposto a titolo precauzionale, per evitare che eventuali ulteriori movimenti del terreno potessero mettere in pericolo le persone. Le verifiche dovranno chiarire le condizioni del versante e degli immobili interessati, prima che possa essere valutato il rientro nelle abitazioni. Non risultano al momento indicazioni certe sui tempi necessari per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza.

Alberi pericolanti vicino alla linea ferroviaria

I pompieri hanno lavorato anche sugli alberi resi instabili dal dissesto, situati in prossimità della linea ferroviaria della vicina stazione metropolitana di Mergellina. L’intervento è stato finalizzato a prevenire ulteriori rischi per le infrastrutture e per chi si trova nell’area.

Non è stata comunicata una sospensione specifica del servizio ferroviario collegata a questo episodio. Eventuali variazioni della circolazione dovranno essere verificate tramite i canali ufficiali del gestore. Nella stessa ondata di maltempo si sono registrate criticità anche sulla viabilità dell’area nord: le chiusure e gli allagamenti tra Napoli, Aversa e Licola hanno causato disagi agli automobilisti.

Maltempo a Napoli, 150 interventi dei vigili del fuoco

La frana si inserisce in un quadro più ampio di criticità legate alle precipitazioni: tra Napoli e provincia i vigili del fuoco hanno eseguito circa 150 interventi in due giorni, soprattutto per allagamenti, infiltrazioni d’acqua e problemi di stabilità. Nella serata di venerdì la Prefettura di Napoli ha convocato una nuova riunione del Centro coordinamento soccorsi per fare il punto sulla situazione.

Le operazioni proseguono con l’obiettivo di verificare le aree maggiormente esposte a cedimenti e ridurre i rischi per i residenti. Per le nove persone evacuate a Mergellina resta l’attesa degli accertamenti necessari a stabilire quando sarà possibile tornare nelle proprie abitazioni.