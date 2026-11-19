A Campania Oggi l’assessore Cosenza illustra i progetti per potenziare i collegamenti tra Napoli e i comuni dell’area Nord. Dalla nuova Gronda sopraelevata alla Linea 10 per Afragola, fino al completamento dell’anello della Linea 1: ecco gli interventi previsti e le prospettive per la mobilità metropolitana.

Assessore, in questi giorni abbiamo parlato molto del progetto Gronda. L’area Nord di Napoli è quella che attualmente presenta le maggiori carenze nei collegamenti con la città. Perché è fondamentale intervenire?

Napoli è una città di poco più di 900 mila abitanti, pur essendo la terza città d’Italia. La Città Metropolitana conta circa 3 milioni di abitanti, quella che chiamiamo la Grande Napoli, che va anche oltre i confini metropolitani perché comprende ulteriori bacini che gravitano sulla città. Parliamo quindi di circa 4 milioni di abitanti, una delle prime dieci aree metropolitane d’Europa.

Dobbiamo lavorare su questa dimensione nel futuro. Napoli è una città asfittica e, andando soprattuttoverso Nord, troviamo spazi verdi e residenziali. Il vero sviluppo deve guardare anche in questa direzione.

L’area Nord è stata storicamente penalizzata dal punto di vista dei trasporti. Mentre l’area costiera ha sempre avuto collegamenti ferroviari come la Cumana, la Circumvesuviana e la Circumflegrea, l’area Nord si è sviluppata moltissimo senza un adeguato sistema di trasporto di massa.

Questo problema riguarda entrambi i territori: Napoli riceve troppe automobili dall’area Nord, mentre icittadini dei comuni settentrionali sono spesso costretti a utilizzare la macchina per raggiungere la città. È evidente, quindi, che avere un forte sviluppo dei trasporti rappresenta un vantaggio reciproco. I due assi principali di questa rivoluzione saranno la Gronda e la chiusura dell’anello della Linea 1, insieme alla Linea 10, che collegherà la stazione dell’Alta Velocità di Afragola con il centro di Napoli.

Partiamo dalla Gronda. Il progetto è già stato elaborato, ma lei immagina anche una soluzione diversa rispetto a quella inizialmente prospettata. Quali sono le sue idee?

Dobbiamo mantenere alcuni assi importanti che arrivino verso la Linea 1, sia da Nord-Est sia da Nord-Ovest. Sul versante Vesuviano, quindi a Nord-Est, c’è la Linea 10, che è fondamentale perché raggiungerà anche la stazione dell’Alta Velocità di Afragola.

Afragola sarà un punto di partenza importante per la Napoli-Bari. Dobbiamo quindi collegarci con questa stazione, raggiungendo comuni densamente abitati come Afragola, Casoria e Casalnuovo. L’altro asse, quello Nord-Ovest, riguarda invece Giugliano, Villaricca, Qualiano, Mugnano e Melito, senza dimenticare Marano, che si trova poco più a Sud. Parliamo di un’area che conta circa 300-400 mila abitanti.

La Linea 10 collegherà Napoli ad Afragola passando per importanti centri urbani. Quali saranno le possibilità di interscambio con la Linea 1? La Linea 10 collegherà Afragola con Napoli, passando per Piazza Carlo III e la zona della Galleria Principe Umberto. Un elemento fondamentale sarà la fermata Di Vittorio, che è una stazione della Linea 1. La Linea 10 arriverà infatti in corrispondenza di questo nodo, consentendo un collegamento diretto tra le due infrastrutture.

Questo significa che un cittadino proveniente da Giugliano, una volta raggiunta Di Vittorio attraverso il collegamento con la rete metropolitana, potrà cambiare treno e raggiungere Afragola, Casoria oppure il centro di Napoli. L’interscambio sarà quindi fondamentale per integrare i diversi sistemi di trasporto.

A che punto sono i lavori della Linea 10? Quando partiranno concretamente?

Bisogna precisare che il progetto complessivo ha un quadro economico di circa 1,2 miliardi di euro, perché comprende anche i treni, che sono già finanziati. I primi sei chilometri rappresentano soltanto una parte dell’intervento.

Siamo nella fase della progettazione esecutiva e la gara d’appalto è già stata espletata. L’obiettivo è far partire i lavori nel 2027.

Una volta realizzati questi collegamenti, sarà possibile spostarsi da Giugliano ad Afragolae verso il centro di Napoli effettuando un solo cambio?

Sì, questo è il principio dell’integrazione che vogliamo realizzare. Il collegamento con Di Vittorio permetterà di raggiungere la Linea 1 e, attraverso l’interscambiocon la Linea 10, arrivare verso Afragola e il centro di Napoli. Naturalmente, bisogna considerare anche le diverse possibilità di interscambio e la frequenza dei treni.

Passiamo alla chiusura dell’anello della Linea 1. Quando sarà possibile partire da Giuglianoe arrivare a Di Vittorio? Per quanto riguarda il collegamento tra Piscinola e Di Vittorio, la previsione più ottimistica è la finedel 2027. Personalmente considero il 2028 una data più realistica. Le stazioni di Miano, Regina Margherita e Secondigliano sono praticamente pronte. Anche Di Vittorio è in fase avanzata.

Restano da affrontare alcuni problemi di gestione. Fino a Di Vittorio il servizio è gestito da EAV, mentre da Di Vittorio in poi subentra ANM, a meno che in futuro non si arrivi a un’unificazione delle due società. È un aspetto gestionale che dovrà essere affrontato, ma l’obiettivo infrastrutturale è quello di completare il collegamento.

I cittadini di Giugliano e dell’area Nord potranno arrivare direttamente a Di Vittorio senza dover cambiare treno a Piscinola Nella fase iniziale sicuramente non dovranno cambiare. Successivamente bisognerà valutare seconvenga mantenere il collegamento diretto oppure prevedere un cambio.

Dobbiamo considerare che i treni della Linea 1 sono molto frequenti e la frequenza continuerà ad aumentare. Per chi deve raggiungere il Policlinico o Colli Aminei, ad esempio, potrebbe essereconveniente cambiare a Piscinola. Se invece un cittadino deve raggiungere direttamente Di Vittorio, non avrà motivo di cambiare.

L’idea sulla quale stiamo lavorando è consentire ai treni della cosiddetta Linea Arcobaleno, che sarà identificata anche come Linea 11, di entrare direttamente nell’anello della Linea 1.

Ci sono alcune difficoltà tecniche legate alle diverse altezze delle infrastrutture, ma esiste una rampadiscendente che potrebbe collegare i due sistemi subito dopo Piscinola. Non è un intervento semplicissimo, ma questa è l’idea progettuale.

Passiamo alla Gronda Nord-Est. La Città Metropolitana ha presentato uno studio preliminare. Qual è la sua proposta alternativa?

Bisogna precisare che la Gronda è attualmente soltanto uno studio di fattibilità. Non esiste ancora un finanziamento definitivo né un progetto che possa essere considerato esecutivo. La richiesta di finanziamento presentata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel maggio 2025 riguarda un collegamento che si integra con la Linea 1. La mia proposta è quella di arrivare direttamente a Chiaiano, anziché limitarsi a raggiungere Piscinola.

In cosa consiste concretamente questo progetto e quali territori interesserebbe?

L’idea è realizzare una linea sopraelevata che percorra la Circumvallazione esterna, interessando l’area di Qualiano e il Parco Commerciale Grande Sud, per poi proseguire verso Mugnano e raggiungere Chiaiano.

Il vantaggio è che a Chiaiano la Linea 1 si trova già a una quota compatibile con il collegamento. Non sarebbe quindi necessario affrontare particolari dislivelli per realizzare l’interscambio. In questo modo avremmo un collegamento diretto tra l’area Nord e la Linea 1, con una possibilitàdi interconnessione molto importante per tutti i comuni interessati.

Perché scegliere una metropolitana sopraelevata invece di una linea sotterranea?

Le metropolitane sopraelevate rappresentano una soluzione sempre più utilizzata nel mondo. Il vantaggio principale riguarda i costi e i tempi di realizzazione. Una linea sopraelevata può costarecirca un terzo rispetto a una metropolitana sotterranea.

Inoltre, i tempi sono più certi perché non bisogna scavare nel sottosuolo, dove possono emergere problemi e imprevisti che rallentano i lavori e aumentano i costi. Nel nostro caso si potrebbe lavorare nella corsia centrale, nello spartitraffico della Circumvallazione esterna, conosciuta anche come Strada degli Americani o Provinciale 1.

La macchina che realizza i pali e le pile potrebbe procedere senza creare particolari interferenze con il traffico. La parte superiore verrebbe realizzata attraverso travi prefabbricate, trasportate e posizionatecon un apposito carro di varo. È una tecnica già utilizzata per la parte sopraelevata della Linea 1 tra Chiaiano e Scampia, naturalmente con tecnologie più moderne. Questo permetterebbe di avere tempi e costi maggiormente controllabili.

Il servizio realizzato a Las Vegas mostra una metropolitana sopraelevata già funzionante. È un modello che potrebbe essere replicato anche nell’area Nord di Napoli?

Le infrastrutture sopraelevate sono ormai una realtà in diverse parti del mondo. L’esempio di Las Vegas dimostra che è possibile realizzare collegamenti rapidi, automatizzati ed efficienti anche in contesti urbani complessi.

Quello che abbiamo visto negli Stati Uniti può rappresentare un riferimento tecnologico anche per il nostro territorio, naturalmente adattando il progetto alle caratteristiche urbanistiche e infrastrutturali dell’area Nord di Napoli.

Quale sarà la sfida per i comuni interessati dalla nuova Gronda?

Questa è una sfida molto importante anche per le amministrazioni comunali. Le stazioni saranno collocate lungo la Circumvallazione esterna e, di conseguenza, i comuni dovranno realizzare parcheggi di interscambio e organizzare collegamenti rapidi dai centri abitati verso le fermate.

Non basta costruire una linea ferroviaria: bisogna fare in modo che i cittadini possano raggiungerla facilmente. Dobbiamo ricordare che siamo nella Piana Campana, un territorio prevalentemente pianeggiante. Anche la bicicletta può diventare un mezzo utile per raggiungere le stazioni.

Dal centro di Giugliano alla Circumvallazione esterna, ad esempio, si può arrivare in pochi minuti in bicicletta.L’obiettivo è favorire una mobilità più moderna, efficiente ed ecologica, riducendo progressivamentela dipendenza dall’automobile.