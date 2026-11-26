Blitz all’alba nel campo rom di via del Macello, nel quartiere Poggioreale a Napoli. I Carabinieri hanno arrestato due donne, identificato 110 persone e disposto la rimozione di venti veicoli tra mezzi abbandonati e auto prive di assicurazione. Durante l’operazione sono emersi anche circa 100 metri cubi di rifiuti, merce ritenuta di provenienza furtiva e un manufatto abusivo di circa 200 metri quadrati.

Poggioreale, controlli ad alto impatto nel campo di via del Macello

Il servizio straordinario, svolto giovedì 26 novembre nell’ambito delle attività «Terra dei Fuochi» disposte dal Comando provinciale dei Carabinieri di Napoli, ha visto impegnati i militari della Compagnia Napoli Poggioreale insieme a reparti territoriali e specializzati dell’Arma, con il supporto della Polizia locale.

All’operazione hanno partecipato, tra gli altri, il Nucleo Radiomobile, i Carabinieri Forestali, il Nucleo operativo ecologico, il 10° Reggimento Campania, i Cacciatori Puglia, il Nucleo Cinofili di Sarno e un elicottero dei Carabinieri. Nel complesso sono state identificate 110 persone, 53 delle quali con precedenti, e controllati 34 veicoli. Di questi ultimi, venti sono stati interessati da provvedimenti: dieci rimossi perché abbandonati e altri dieci sequestrati perché senza copertura assicurativa.

Due donne arrestate: dovevano scontare pene definitive

Nel corso delle verifiche i militari hanno rintracciato due donne di 59 e 41 anni, entrambe nate in Romania, destinatarie di provvedimenti di carcerazione. La 59enne deve scontare una pena definitiva di tre anni di reclusione per sfruttamento della prostituzione, in esecuzione di un provvedimento della Procura generale presso la Corte d’Appello di Roma. La 41enne deve invece espiare una pena residua di dieci mesi e sette giorni per rapina e lesioni personali, sulla base di un ordine dell’Ufficio esecuzioni penali di Benevento. Entrambe sono state accompagnate nella casa circondariale Antimo Graziano Bellizzi di Avellino. Gli arresti riguardano quindi l’esecuzione di condanne già disposte, non nuovi reati contestati durante il controllo.

Scoperti 100 metri cubi di rifiuti e una bottega con merce sospetta

I controlli hanno fatto emergere criticità anche sul fronte ambientale. All’interno dell’area sono stati individuati circa 100 metri cubi di rifiuti urbani indifferenziati: la presenza del materiale è stata segnalata al Comune di Napoli e ad ASIA per le operazioni di rimozione.

In un modulo abitativo non utilizzato i militari hanno inoltre trovato una sorta di punto vendita improvvisato, con lampade, cuffie, auricolari e caricabatterie, ancora nelle confezioni originali. I prodotti, ritenuti dagli investigatori di possibile provenienza furtiva, sono stati sequestrati per ulteriori accertamenti.

Manufatto abusivo di 200 metri quadrati sotto un pilone autostradale

Tra gli elementi emersi anche la presenza di un manufatto di circa 200 metri quadrati, realizzato in muratura e lamiera e utilizzato come area comune dai residenti del campo.

Secondo i Carabinieri, la struttura sarebbe stata costruita senza autorizzazioni dopo il precedente controllo del 25 marzo, nei pressi di un pilone autostradale. La situazione sarà sottoposta all’esame dell’ufficio tecnico del Comune di Napoli per i provvedimenti di competenza.

Nel corso del servizio è stato infine sanzionato per 300 euro un uomo di 46 anni: il suo cane, un meticcio, risultava privo di microchip e non registrato all’anagrafe canina. L’operazione rientra nel piano di controlli straordinari per il contrasto alle irregolarità ambientali e per la sicurezza del territorio nel quartiere di Poggioreale.