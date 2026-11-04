Napoli, blitz dei carabinieri nel campo rom di Secondigliano: oltre 50 veicoli sequestrati

Controlli a tappeto nel campo rom di Secondigliano, lungo la Circumvallazione Esterna, dove i carabinieri hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dell’illegalità e alla verifica dei veicoli presenti nell’area.

L’operazione, condotta nella giornata di ieri, martedì 3 novembre, dai militari della Compagnia Napoli Stella e del Nucleo Radiomobile di Napoli, si è conclusa con un bilancio di tre persone denunciate, decine di identificati e numerosi mezzi sottoposti a verifica.

Secondigliano, tre persone denunciate durante i controlli

Nel corso delle operazioni i carabinieri hanno denunciato tre persone per reati differenti. Tra queste figura un 17enne, denunciato per fuga pericolosa, che i militari hanno individuato dopo che era appena rientrato nella propria abitazione. Nei guai anche una donna di 47 anni, denunciata per ricettazione. La donna è risultata proprietaria di un veicolo che era stato cancellato dalla circolazione nel 2023 a causa di un’intestazione fittizia. La terza denuncia riguarda un giovane di 24 anni, accusato di interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe ostacolato ripetutamente l’attività dei carabinieri durante il controllo di una Peugeot Expert risultato sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, arrivando a interrompere lo svolgimento delle operazioni.

Controllati 52 veicoli e identificate 38 persone

Particolarmente significativo il bilancio dei controlli effettuati all’interno dell’insediamento. Complessivamente, i militari hanno identificato 38 persone, delle quali 27 già note alle forze dell’ordine. Sono stati inoltre controllati 52 veicoli, tra cui 19 con targa straniera. Secondo il resoconto dell’operazione, tutti i mezzi controllati sono stati sottoposti a sequestro.