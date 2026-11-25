Il protocollo con l’Università Federico II per il risanamento di Lago Patria, cinque milioni di euro per la riqualificazione del Parco degli Uccelli, dodici milioni per la pineta di Castel Volturno e nuove iniziative contro i reati ambientali. Il presidente dell’Ente Riserve Mario Grimaldi racconta a Campania Oggi i progetti per la valorizzazione del territorio.

Lago Patria e Parco degli Uccelli, Grimaldi: «Pronti a dare nuova vita al litorale»

Presidente, in questi mesi l’Ente Riserve ha accelerato notevolmente le proprie attività. Partiamo dal protocollo d’intesa firmato con l’Università Federico II, che rappresenta un passaggio importante per iniziare a cambiare le cose. Che cosa avete stabilito?

Il protocollo d’intesa che abbiamo sottoscritto con l’Università Federico II rientra nelle attività programmatorie dell’ente per cercare di programmare una riqualificazione di Lago Patria. Abbiamo inteso farlo con il settore di Ingegneria idraulica della Federico II e anche con il Dipartimento di Biologia, perché riteniamo che, attraverso una programmazione e una progettazione delle problematiche che insistono sul lago, riusciamo innanzitutto a capire quali possano essere le contromisure da adottare e, successivamente, a programmare quella che abbiamo intenzione di realizzare come una riqualificazione in tre fasi. Le spiego quali sono le fasi che vogliamo mettere in campo.

La prima è di carattere idraulico, ovviamente. Con l’Università Federico II, con il professore Pianese e il professore Pirozzi, abbiamo individuato quella che deve essere la principale attività di progettazione dell’Università, cioè studiare un sistema idraulico per l’apertura permanente della foce, perché molto spesso la chiusura della foce rappresenta una delle principali problematiche.

Secondaria, ma non per importanza, è la realizzazione di un impianto di depurazione dei canali retrostanti all’impianto idrovoro. Molto spesso l’idrovora viene indicata come la principale responsabile dell’inquinamento del lago e, di conseguenza, del mare. Purtroppo, dobbiamo essere anche chiari, non è così, perché l’impianto idrovoro fa il suo lavoro. Il problema non è l’impianto. L’impianto preleva acqua dai canali retrostanti, che poi viene immessa nel lago. Quindi, se i canali contengono acqua inquinata, di conseguenza ne deriva un flusso inquinato.

L’obiettivo è creare un impianto di fitodepurazione o qualsiasi altra attività che i tecnici intendano mettere in campo per arginare questo fenomeno di inquinamento, sempre ovviamente nel rispetto di tutte le norme di salvaguardia che insistono su un’area ZPS, Zona di Protezione Speciale. Con il Dipartimento di Biologia, invece, stiamo cercando di portare avanti un altro tema altrettanto fondamentale, che riteniamo possa essere risolutivo della problematica dell’acqua: creare un impianto di ozonizzazione dell’acqua.

Attraverso l’immissione di ozono si può realizzare, di fatto, una depurazione dell’acqua. Dobbiamo capire con quali modalità, perché l’impatto dell’ozono potrebbe andare in contrasto con quelle che sono le norme di salvaguardia. Quindi dobbiamo capire, attraverso uno studio articolato in tre fasi, quali possano essere, da qui alla prossima primavera, i programmi e i progetti da sottoporre alla Regione Campania per ottenere un finanziamento. Insomma, stiamo mettendo le basi per creare una nuova vita, direi proprio così, una nuova vita per Lago Patria.

Riqualificare il lago significherebbe ridare una nuova speranza a tutta quella zona. Quali sono le prospettive anche dal punto di vista dei finanziamenti regionali?

Abbiamo già sottoposto questi progetti preliminari. Da un lato abbiamo denominato il progetto “Lago Patria Rinasce” e dall’altro “Lago Patria Waterfront”.

Li abbiamo sottoposti all’attenzione del Consiglio regionale e, grazie anche all’intervento dell’onorevole Porcelli, sono stati inseriti nel DEF regionale come programmazione, che poi dovrà tradursi in un’attività di finanziamento attraverso il bilancio della Regione Campania da qui all’anno prossimo. Quindi, da un lato, una riqualificazione ambientale; dall’altro, la possibilità di attivare, attraverso le piattaforme di waterfront, anche una fruibilità del lago stesso.

Un altro grande progetto riguarda il Parco degli Uccelli. Come Teleclub Italia ci teniamo molto a questa vicenda, perché grazie a una nostra inchiesta gran parte di quel territorio è rimasta nelle mani del pubblico. Adesso avete un progetto per trasformarlo anche in un attrattore turistico?

Sì, noi abbiamo già avviato un programma di riqualificazione anche del Parco degli Uccelli, finanziato dalla Regione Campania con cinque milioni di euro, suddiviso in lotti.

Questi interventi dovranno riguardare la ripiantumazione degli alberi morti e la pulizia dell’area. Non sto qui a raccontare tutto quello che abbiamo trovato all’interno del parco, in termini di immondizia. Quello che è stato poi portato all’attenzione dell’assessorato regionale all’Ambiente, anche qualche settimana fa, quando siamo stati a Ecomondo, è il progetto per la realizzazione di un parco avventura naturalistico. La proposta è stata recepita anche dall’assessore all’Ambiente, che ringrazio sempre per la sua disponibilità.

Il tema che abbiamo affrontato è questo: noi investiamo un pacchetto di risorse regionali per una riqualificazione ambientale e siamo ovviamente grati di questo finanziamento, ma se poi non diamo una nuova vita al parco e non facciamo in modo che diventi fruibile e interessante anche da un punto di vista imprenditoriale, tra qualche anno saremo punto e a capo. Deve esserci, sempre rispettando tutte le prescrizioni che enti come il nostro possono dare, la capacità di inventarci qualcosa in un territorio abbandonato.

Un parco avventura dove possiamo portare i bambini a fare un’arrampicata sugli alberi, in maniera molto sicura e serena, fare un giro nel parco, fare trekking o fare un semplice picnic domenicale. Non dobbiamo andare per forza al Parco del Grassano o da qualche altra parte, ma possiamo avere queste opportunità qui, a quattro passi, e potremmo tranquillamente usufruirne. Questo è il principale obiettivo.

Presidente, parlava di Ecomondo, dove è stato insieme all’assessora Pecoraro. Quali progetti avete presentato in quella sede?

Abbiamo portato tutte le attività che vogliamo porre in essere, perché, in un contesto regionale, siamo stati anche i pionieri di un intervento di riqualificazione ambientale e di riqualificazione sociale. All’interno della programmazione abbiamo investito dodici milioni di euro per la riqualificazione della pineta di Castel Volturno, inserendo 108 lavoratori dell’ex ACMS e SIA, secondo quanto riferito nell’intervista.

Abbiamo realizzato un progetto pilota che possa poi essere replicato anche in altre attività. Ovviamente siamo stati lì per testimoniare quella che è stata la nostra principale attività, ma anche per raccontare tutte le bellezze del nostro territorio, a partire dall’Oasi delle Soglitelle e dall’Oasi dei Variconi, dove attualmente sono presenti dei fenicotteri che sono stati ripresi anche a livello nazionale.

Dobbiamo puntare sulle bellezze del nostro territorio, affinché possano rappresentare un attrattore turistico per tutto il comprensorio.

Sono bellezze che troppo spesso vengono nascoste dall’incuria e dal degrado.

Purtroppo devo anche dire che l’inciviltà presente nei nostri territori contribuisce a determinare tutto questo.

So che lei, in prima persona, ha presentato diverse denunce anche ai carabinieri.

Assolutamente. Durante un’attività di controllo del territorio con le guardie ambientali, con le quali abbiamo sottoscritto un protocollo d’intesa, ci siamo imbattuti in un soggetto che stava sversando della guaina. Abbiamo svolto attività analoghe anche nell’Oasi delle Soglitelle, dove alcuni bracconieri sono stati intercettati durante le loro attività illecite.

È stato istituito anche uno sportello per denunciare i reati ambientali?

Sì, abbiamo attivato uno sportello per i reati ambientali attraverso il quale, anche in maniera anonima, le persone possono segnalarci quelle che sono le attività illecite. Attivandoci con i carabinieri forestali e con le guardie ambientali, cerchiamo poi di effettuare i controlli. Ci siamo anche costituiti parte civile in due procedimenti relativi a episodi di bracconaggio nell’Oasi delle Soglitelle. Come ente non era mai stata svolta un’attività del genere.

Presidente, per portare avanti tutte queste iniziative immagino che abbia a disposizione una macchina burocratica composta da numerosi uffici e dipendenti. Quante persone lavorano all’Ente Riserve?

Purtroppo abbiamo una problematica cronica: abbiamo un dipendente e un altro part-time, quindi un dipendente e mezzo.

E siete riusciti a mettere in campo tutte queste azioni con così poco personale?

Siamo riusciti a mettere in campo queste azioni perché determinate situazioni devono essere recepite anche dal personale. Se vogliamo cambiare, dobbiamo iniziare da noi stessi e quindi fare in modo di non essere passivi nell’attività lavorativa.

Abbiamo anche chiesto alla Regione Campania, attraverso gli interpelli, di incrementare il personale e spero che l’anno prossimo riusciremo a fare anche un concorso per assumere un po’ di personale, perché tutti questi progetti devono poi essere ovviamente eseguiti. Io ringrazio il personale, il mio responsabile amministrativo e il responsabile tecnico per l’immane lavoro che ogni giorno svolgono. Non nascondo che a volte dobbiamo essere anche noi, come giunta, i primi operai delle attività. Ovviamente lo facciamo in maniera attiva e volenterosa.

Le iniziative messe in campo sono davvero tante, soprattutto perché parliamo di un territorio che merita attenzione, a cavallo tra le province di Napoli e Caserta, con laghi come quello di Patria e quello di Falciano. I cittadini chiedono che finalmente ci sia un cambio di passo.

Assolutamente sì. Questo è stato il primo obiettivo che ci siamo posti: quello di dare una visibilità istituzionale all’ente, che magari per molti anni non era visto come un ente centrale nella tutela ambientale. Il primo passo è stato quello di dare all’ente una visibilità regionale, come merita, facendo conoscere anche ai cittadini le attività che stiamo svolgendo. I cittadini stessi sono invogliati sia a proporre delle istanze sia a darci qualche indicazione. Noi le recepiamo e cerchiamo di essere anche un ente molto smart.

A volte tutti gli enti vengono visti come qualcosa di inavvicinabile. Invece dobbiamo renderci disponibili, dobbiamo essere al servizio dei cittadini per il ruolo che ovviamente ci compete. Abbiamo dalla nostra parte il fatto che noi lo vogliamo fare e che i cittadini ce lo chiedono. Quindi dobbiamo soltanto mettere in campo azioni concrete.