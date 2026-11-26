Il clan Moccia, sodalizio criminale operante nell’area nord di Napoli avrebbe allungato la propria mano sul mercato ortofrutticolo di Casoria, nella provincia partenopea, traendone profitti considerevoli.

Per questo, nell’ambito di un’indagine della DDA e della Polizia, sono finiti in manette due fratelli, ritenuti dagli investigatori coloro che avrebbero gestito il controllo per conto dell’organizzazione criminale, favorendola.

Casoria, l’ombra del clan Moccia sul mercato ortofrutticolo: due arresti

Ai due uomini il gip ha notificato rispettivamente l’arresto in carcere e il divieto di dimora su richiesta della Procura antimafia partenopea. Nell’operazione, tra i vari beni sequestrati, sono finiti anche dei cavalli di razza.

Nel 1990, uno dei fratelli, quello ora in carcere, all’epoca 24enne, il 16 settembre, riuscì a scampare a un agguato scattato nel bar proprio del mercato ortofrutticolo di Casoria, dove dei sicari entrarono in azione per ucciderlo.

I killer fecero partire dei colpi d’arma fuoco, ma l’allora giovane sfuggì all’agguato. Gli uomini incaricati di ucciderlo, poi, si accorsero della presenza di due persone nascostesi dietro al bancone e decisero di eliminarle a sangue freddo, perché testimoni loro malgrado della scena. Le vittime innocenti furono il barista Sergio Esposito, di 32 anni e il garzone Andrea Esposito, appena 12enne.

Napoli, processo clan Moccia: condanne fino a 30 anni per presunti vertici

Lo scorso 23 ottobre arrivarono condanne pesanti nel processo ai presunti vertici del clan Moccia a Napoli. Il Tribunale ha inflitto 30 anni di carcere ad Antonio Moccia, 24 anni ad Angelo Moccia, 21 anni a Luigi Moccia e 16 anni a Gennaro Moccia, figlio di Angelo.

Il processo rappresenta uno dei dibattimenti giudiziari più complessi e controversi degli ultimi anni: quattro anni e mezzo di udienze, quasi cento appuntamenti in aula e oltre quaranta imputati.