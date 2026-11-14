San Gennaro Vesuviano, scoperto deposito con 10 tonnellate di sigarette illegali e montagne di rifiuti

Un’imponente operazione contro gli illeciti ambientali e il contrabbando di tabacchi è stata condotta a San Gennaro Vesuviano, dove i Carabinieri Forestali hanno scoperto un ingente quantitativo di rifiuti tessili e un vero e proprio deposito di sigarette illegali.

Il bilancio dell’intervento è di un arresto, quattro persone denunciate, circa 10 tonnellate di sigarette di contrabbando sequestrate e 3mila metri cubi di rifiuti tessili rinvenuti.

San Gennaro Vesuviano, scoperti 3mila metri cubi di rifiuti tessili

I controlli si sono concentrati in un sito situato in via Cupa di Miano, già sottoposto a sequestro lo scorso giugno per gestione illecita di rifiuti. Durante il nuovo sopralluogo, i militari hanno scoperto ulteriori accumuli di materiale tessile abbandonato, distribuiti nella parte restante dell’area.

Le dimensioni del deposito sono impressionanti: circa 3mila metri cubi di rifiuti, una quantità per il cui trasporto sarebbero necessari all’incirca 33 autoarticolati a pieno carico, considerando una capacità media di 90 metri cubi per semirimorchio. Alla luce delle nuove violazioni accertate, l’intera superficie è stata sottoposta a sequestro preventivo.

La scoperta nei container: migliaia di stecche di sigarette di contrabbando

Ma durante le verifiche è emerso un altro scenario. All’interno di un container, i Carabinieri hanno individuato un primo carico composto da circa 100 balle, ciascuna contenente 50 stecche di sigarette di contrabbando.

La scoperta ha spinto i militari ad approfondire i controlli nell’intera area, facendo emergere un deposito di tabacchi lavorati esteri di proporzioni ben più consistenti.

In due tir sono state rinvenute altre 400 balle, sempre da 50 stecche ciascuna. Un quantitativo analogo era custodito in un locale all’interno di un immobile presente nel sito. Ulteriori sigarette illegali sono state trovate in un secondo container posizionato all’ingresso dell’area.

Sequestrate circa 10 tonnellate di sigarette illegali

Le operazioni di controllo e censimento della merce sono proseguite per diverse ore. Al termine delle verifiche, il quantitativo complessivo di sigarette di contrabbando sequestrate è stato stimato in circa 10 tonnellate.

Un carico particolarmente ingente, scoperto in un sito già finito sotto l’attenzione degli investigatori per presunte violazioni della normativa ambientale. L’intervento ha così consentito di individuare, nello stesso luogo, sia un nuovo accumulo illecito di rifiuti sia un importante deposito di tabacchi di contrabbando.

Un arresto e quattro denunce: cinque persone nei guai

Durante il blitz, i militari hanno sorpreso cinque persone all’interno dell’area. Per una di loro è scattato l’arresto, mentre le altre quattro sono state denunciate. Alcuni dei soggetti coinvolti risultano già identificati, mentre per altri sono ancora in corso gli accertamenti sull’identità.

Le ipotesi di reato contestate riguardano la gestione illecita di rifiuti e il contrabbando di tabacchi lavorati esteri.