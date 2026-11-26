Blitz questa mattina, giovedì 26 novembre, a Casandrino, dove gli agenti della Polizia Locale, guidati dal comandante Andrea D’Ambrosio, insieme ai militari dell’Esercito Italiano impegnati nell’operazione “Strade Sicure”, hanno effettuato un controllo presso un opificio situato in via Danimarca. Nel corso dell’intervento, agenti e militari hanno sorpreso 19 cittadini stranieri intenti a svolgere attività lavorativa all’interno della struttura.

Casandrino, sequestrato opificio in via Danimarca

Durante le verifiche sono state riscontrate diverse criticità, riguardanti principalmente la sicurezza sui luoghi di lavoro e la gestione dei rifiuti. All’interno dei locali è stata accertata la presenza di rifiuti derivanti dalle attività di lavorazione, oltre a materiali di natura edile, sui quali sono in corso ulteriori accertamenti. Al termine dei controlli, l’attività è stata sottoposta a sequestro.

Sicurezza sul lavoro e smaltimento dei rifiuti: denunciato il proprietario

A seguito delle irregolarità contestate, è stato denunciato il proprietario dello stabile, D.B., residente a Casandrino. Tra le contestazioni figurano presunte violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e smaltimento dei rifiuti edili. Ulteriori contestazioni hanno riguardato la presenza di un impianto di videosorveglianza con telecamere orientate verso la strada pubblica.

Polizia Locale ed Esercito, accertamenti ancora in corso

L’operazione congiunta della Polizia Locale di Casandrino e dei militari dell’Esercito Italiano è tuttora oggetto di approfondimenti. Sono in corso ulteriori verifiche per delineare il quadro complessivo delle irregolarità riscontrate e accertare eventuali ulteriori responsabilità. Al momento, l’opificio resta sotto sequestro.