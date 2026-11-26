Villaricca. La gioia di stare insieme, l’orgoglio di chi lo sta realizzando con tanto amore, la magia di sorrisi, abbracci e divertimento. Sono questi i sentimenti che accompagnano la preparazione del I villaggio natalizio organizzato dalla comunità parrocchiale di San Giovanni Paolo II, che si terrà a Villaricca in via Milano 59, dal 4 all’ 8 dicembre. Tante le iniziative previste, legate sia alla spiritualità del Natale, come la mostra presepiale, sia alla tradizione popolare, come la visita alla casa di Babbo natale, ai mercatini, alla gara di biscotti natalizi e spettacoli vari. L’ iniziativa ha come scopo quello di stare insieme, sentirsi chiesa e riscoprire il vero senso dal Natale, attraverso le sue tante sfumature.

COMUNICATO STAMPA