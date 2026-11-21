In fuga dai Carabinieri, è entrato nella casa di due sconosciuti e si è infilato nel loro letto, sotto le coperte e ancora completamente vestito. È accaduto a Cardito, dove un 45enne sottoposto agli arresti domiciliari a Frattaminore ha tentato di sottrarsi a un controllo dei militari della Sezione Radiomobile di Caivano. A farlo scoprire sono state le urla di uno dei residenti. La vicenda si è conclusa con due arresti per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio in concorso e il sequestro di oltre mezzo chilo di hashish, cocaina e materiale per confezionare le dosi.

Cardito, la fuga dalla Fiat 500 rossa e il nascondiglio nel letto

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, intorno alle 22 i militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato una Fiat 500 rossa. Sul sedile del passeggero hanno riconosciuto un 45enne che avrebbe dovuto trovarsi ai domiciliari a Frattaminore, in attesa dell’installazione del braccialetto elettronico.

All’alt intimato dalla pattuglia, il conducente non si è fermato. La vettura è entrata in una corte e si è arrestata in un punto riparato dalla vista. Alla guida c’era un 31enne che, alla domanda dei Carabinieri, avrebbe sostenuto di essere da solo. Ma il passeggero era scomparso soltanto pochi istanti prima.

Lo sconosciuto sotto le coperte: le urla svegliano la casa

Il 45enne, nel tentativo di non essere individuato, si sarebbe introdotto nell’abitazione di due persone che stavano dormendo e si sarebbe infilato nel letto accanto a loro. Uno dei residenti, svegliatosi e accortosi dell’intruso, ha iniziato a gridare ed è uscito per richiamare l’attenzione dei militari. I Carabinieri hanno così trovato il passeggero della Fiat 500 e lo hanno bloccato. Singolare anche un dettaglio del luogo della fuga: il numero civico era il 112, lo stesso numero unico per le emergenze.

Oltre mezzo chilo di hashish, cocaina e appunti sullo spaccio

I controlli sono proseguiti sul conducente della vettura. Durante la perquisizione del 31enne, risultato senza patente mai conseguita, sono state trovate bustine di hashish e cocaina, 300 euro in banconote da 50 euro e un foglietto con nomi e importi ritenuti riconducibili all’attività di spaccio.

La perquisizione della sua abitazione, nella stessa strada, ha portato al ritrovamento di altri stupefacenti e materiale per il confezionamento. Il sequestro complessivo comprende 520 grammi di hashish, 20 grammi di cocaina, una dose di marijuana, 28 grammi di sostanza da taglio tipo mannite, tre bilancini di precisione, tre telefoni cellulari usa e getta, appunti manoscritti e 300 euro in contanti. La perquisizione nell’abitazione legata all’altro uomo ha dato esito negativo.

Due arresti, il 45enne risponde anche di evasione

I due uomini sono stati arrestati con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio in concorso. Al 45enne è contestato anche il reato di evasione dagli arresti domiciliari, mentre il 31enne è stato denunciato per guida senza patente, con recidiva nel biennio.

Entrambi sono stati accompagnati nel carcere di Poggioreale, in attesa della convalida. Le contestazioni sono ancora soggette alla valutazione dell’autorità giudiziaria e vale la presunzione di innocenza. La zona resta al centro dei servizi di controllo dell’Arma: Teleclubitalia ha raccontato di recente un’altra operazione antidroga a Caivano, conclusa con due arresti, distinta dalla vicenda di Cardito.