Poggioreale, blitz nel campo nomadi di via del Macello: 21 auto sequestrate, un arresto e denunce

Un’operazione complessa, tra degrado, illegalità diffusa e tensioni. I Carabinieri della compagnia Poggioreale hanno effettuato un blitz nel campo nomadi di via del Macello, a Napoli, portando alla luce una lunga serie di reati e criticità.

L’intervento si è svolto in un contesto segnato da rifiuti ammassati e fumi tossici, sotto i piloni della strada che collega Napoli ai comuni vesuviani. Un’area già nota per le difficili condizioni ambientali e sociali. Durante le operazioni, i militari hanno operato anche con mascherine protettive, a causa dell’aria resa irrespirabile dai roghi.

Tensione durante i controlli: un arresto

Momenti di tensione durante i controlli. Un uomo ha aggredito un operatore dei carri attrezzi colpendolo alla testa con una chiave inglese. La vittima ha riportato una prognosi di 7 giorni. L’aggressore è stato arrestato in flagranza per violenza a incaricato di pubblico servizio. Altre tre persone sono state denunciate per aver danneggiato veicoli sottoposti a sequestro durante le operazioni.

Sequestrate 21 auto e sanzioni

I Carabinieri hanno disposto la rimozione di 21 veicoli trovati in stato di abbandono o irregolari. In molti casi si trattava di mezzi senza assicurazione, non immatricolati o addirittura già radiati ma ancora in circolazione. Nel corso dei controlli sono state elevate diverse sanzioni per violazioni al Codice della Strada, tra cui guida senza patente e omessa custodia di veicoli sequestrati.

Abusi edilizi e sigarette di contrabbando

Nel corso dell’intervento è stato scoperto anche un manufatto abusivo di circa 80 metri quadrati, realizzato in muratura e lamiera. Inoltre, sono stati sequestrati 55 pacchetti di sigarette di contrabbando per un peso complessivo di circa 1,1 kg. È stata inviata informativa all’Autorità Giudiziaria per ulteriori accertamenti.

Animali maltrattati: intervento dell’ASL

Durante il blitz sono stati rinvenuti animali in condizioni precarie. Un cane di razza maremmano è stato sequestrato e affidato all’ASL veterinaria, mentre un pitbull è stato trovato in cattivo stato di detenzione, con prescrizioni impartite dai veterinari. Una persona è stata denunciata per abbandono di animali. Nel complesso sono state identificate 84 persone, di cui 37 già note alle forze dell’ordine.