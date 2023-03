La morte di Maurizio Costanzo ha sconvolto tutta la programmazione televisiva di canale 5. I programmi condotti da Maria De Filippi sono stati sospesi necessariamente dopo la scomparsa improvvisa del noto conduttore tv e marito della De Filippi.

Maria De Filippi, ritorna in tv “C’è Posta per te”: svelata la data della trasmissione

In queste ore però è arrivata l’ufficialità riguardo alla data di ritorno in onda di C’è Posta per te, che si era fermato la scorsa settimana per ovvi motivi, nonostante le puntate fossero già registrate e pronte. Come confermato sul sito di Mediaset, il noto programma andrà in onda sabato 4 marzo 2023, ovviamente su Canale 5.

Il noto programma, tra i più amati dal pubblico italiano, sarà nuovamente trasmesso al solito orario in tv. Insomma, per questo fine settimana, al di là di imprevisti o cambi improvvisi di programmazione, i portalettere di Maria De Filippi torneranno nuovamente a lavoro.

Tra gli ospiti ci sarà, il vincitore del Festival della Musica, Marco Mangani. Inoltre, ci sarà ampio spazio anche per diversi attori di Mare Fuori, la celebre serie TV che ha collezionato record di ascolti e visualizzazioni in tutta Italia.