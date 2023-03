La morte di Maurizio Costanzo ha stravolto il palinsesto di Canale 5, causando la temporanea sospensione dei programmi di Maria De Filippi. Dopo una settimana di stop, torneranno di nuovo in onda due delle tre trasmissioni di Queen Mary.

Mediaset, tornano in onda i programmi di Maria ma potrebbe essere sostituita

Parliamo di Amici e Uomini e Donne che dovrebbero essere trasmesse a partire dal 6 marzo. In particolare, la puntata di Amici registrata prima della morte di Costanzo andrà in onda domenica 5 marzo. Mentre quella registrata il 3 marzo andrà in onda domenica 12 marzo e sarà l’ultima della stagione prima dell’inizio della fase del Serale, prevista per sabato 18 marzo.

Resta da capire se la produzione di C’è Posta per Te, che ha saltato una settimana, riuscirà a trasmettere tutte le puntate previste prima della consueta pausa estiva dei programmi.

Sono solo ipotesi. Ma, secondo alcuni rumors, Maria De Filippi potrebbe essere sostituita come è gia accaduto in passato. Due conduttrici sono già in lizza: stiamo parlando di Silvia Toffanin e di Barbara D’Urso, che già conducono rispettivamente Verissimo e Pomeriggio 5.

Silvia Toffanin, stando alle prime indiscrezioni, potrebbe occuparsi di Amici 22 e dell’imminente Serale, mentre Uomini e Donne potrebbe essere affidato a Barbara D’Urso.