Napoli-Cagliari, ora è ufficiale: niente diretta in chiaro. Dove vederla in tv

Niente diretta televisiva in chiaro per Napoli-Cagliari: la tanto attesa sfida, valida per la penultima giornata di campionato, non sarà trasmessa sulla RAI, nemmeno per quanto riguarda il secondo tempo.

Napoli-Cagliari, ora è ufficiale: niente diretta in chiaro. Dove è possibile vederla

A comunicarlo ufficialmente è stato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, intervenuto ai microfoni di Radio CRC. “La gara non andrà in chiaro“, ha detto il patron azzurro, ponendo fine alle speranze di molti tifosi che confidavano almeno in una parziale copertura gratuita dell’incontro. Tuttavia, De Laurentiis ha ricordato che ben 52 maxischermi verranno installati in tutta la provincia di Napoli, per garantire una partecipazione capillare e ordinata all’evento.

Dove vedere Napoli-Cagliari in TV e streaming

La partita Napoli-Cagliari, decisiva per l’assegnazione dello scudetto, si disputerà oggi, venerdì 23 maggio 2025, alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. L’incontro sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN.