È ancora allarme sciacalli a Casamicciola, zona interdetta ai non autorizzati a causa dell’alluvione che ha colpito la città ischitana il 26 novembre scorso.

Sciacalli a Casamicciola, fermato 37enne travestito da volontario della Protezione Civile

I Carabinieri della stazione di Forio, impegnati nel servizio anti-sciacallaggio, hanno fermato un uomo sospetto, all’altezza del monumento dell’ancora, che indossava un giubbotto e una pettorina della protezione civile.

I Carabinieri, dopo gli accertamenti del caso, hanno scoperto che si trattava di un pregiudicato di 37 anni, di origini ucraine. L’uomo indossa indumenti risultati rubati lo scorso due dicembre all’interno di un mezzo della Protezione Civile a Casamicciola in via Monte della Misericordia.

Dalle prime indagini pare che il 37enne usasse giubbotto e pettorina per oltrepassare indisturbato i varchi di accesso presenti sul lungomare di Casamicciola dove è interdetto il transito ai non autorizzati. Gli indumenti sono stati restituiti alla protezione civile mentre il 37enne è stato denunciato per ricettazione e usurpazione di titoli.