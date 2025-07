Era finito in manette quattro giorni fa per aver derubato una persona del proprio portafogli a Varcaturo, sul litorale giuglianese, fingendosi un poliziotto che voleva eseguire una perquisizione. L’arresto era stato eseguito dai Carabinieri della locale stazione. Stavolta nei confronti di un 37enne, già recluso presso la Casa circondariale di Poggioreale, è stata notificata un’ulteriore ordinanza per alcuni episodi analoghi a quello di Varcaturo, avvenuti però nella provincia di Caserta.

Dopo Varcaturo, altri colpi del finto poliziotto tra Villa Literno e Castel Volturno

Il provvedimento è stato emesso dal gip nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Napoli Nord ed eseguito dagli agenti del Commissariato di Casal di Principe che ne hanno condotto le indagini. Le investigazioni sono scattate in seguito alle denunce presentate da più vittime tra i Comuni di Villa Literno e Castel Volturno, che avevano raccontate tutte la stessa dinamica.

L’uomo fermava i malcapitati, spesso in zone isolate, presentandosi come un agente in borghese. Dopo averli bloccati, simulava una perquisizione, durante la quale sottraeva denaro, telefoni cellulari e documenti delle vittime. In un episodio, quello di Varcaturo che risale a maggio, il 37enne era arrivato persino a colpire la povera vittima al volto. Le sue prede preferite erano cittadini stranieri, scelti perché – secondo gli investigatori – ritenuti meno propensi a denunciare l’accaduto. Determinante per l’identificazione del 37enne è stata l’analisi dei sistemi di videosorveglianza, oltre ai riconoscimenti diretti effettuati dalle vittime. Tutti elementi decisivi che hanno permesso di arrestare l’uomo e di notificare nei suoi confronti due ordinanze.