A partire dalle ore 11:05, è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. Lo ha comunicato l’Osservatorio Vesuviano all’Amministrazione Comunale di Pozzuoli. Secondo quanto emerso finora, le scosse registrate sono di lieve entità, tutte al di sotto della magnitudo 2.0. L’ultima scossa, registrata alle 12 e 08, con epicentro a Pozzuoli, ha avuto una magnitudo di 1.5. La più intensa, di magnitudo 1.6, è stata invece rilevata alle 11 e 14.

Pozzuoli, sciame sismico di bassa intensità in corso. Il sindaco: “Seguiamo evolversi situazione”

Al momento non si segnalano danni a persone o cose, ma il Comune e la Protezione Civile locale stanno monitorando attentamente la situazione. In caso di necessità o per segnalazioni di danni e disagi, i cittadini possono contattare: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891; Protezione Civile: 081/18894400.

“In considerazione di quanto sopra esposto – si legge nella nota ufficiale diffusa dal Comune di Pozzuoli – l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno“. La popolazione è invitata a mantenere la calma, seguire eventuali istruzioni delle autorità e a non diffondere notizie non verificate per evitare inutili allarmismi.