Varcaturo, si finge poliziotto e ruba soldi a un passante: arrestato 37enne

Veste i panni del finto poliziotto per derubare una persona simulando una perquisizione. Viene però incastrato da una foto scattata dalla vittima e arrestato. È successo a Varcaturo, sul litorale giuglianese, dove i carabinieri della Stazione hanno eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di un 37enne. Deve rispondere di rapina aggravata, possesso di segni distintivi contraffatti e violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale.

Varcaturo, si finge poliziotto e ruba soldi alla vittima: arrestato 37enne

Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli Nord – Aversa, su richiesta della Procura della Repubblica. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, nel maggio scorso il 37enne, qualificandosi falsamente come appartenente alle forze dell’ordine, avrebbe fermato un uomo in strada fingendo un controllo. Nel corso della simulazione, ha proceduto a una finta perquisizione e, approfittando della situazione, ha sottratto del denaro dal portafoglio della vittima prima di darsi alla fuga.

Determinanti per le indagini sono state le immagini scattate dalla vittima, che aveva immortalato parzialmente il volto dell’aggressore. Grazie a questo dettaglio e alle rapide attività investigative condotte dai Carabinieri e coordinate dalla Procura di Napoli Nord – Aversa, è stato possibile risalire con certezza all’identità dell’autore. Il 37enne è stato condotto presso il carcere di Napoli Poggioreale, dove resterà in attesa dell’interrogatorio di garanzia dinanzi al giudice.