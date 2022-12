Sciacalli in azione a Ischia. Tre giovani sono stati bloccati dagli agenti del locale Commissariato e trovati in possesso di diversi attrezzi atti allo scasso.

Frana a Ischia, baby-sciacalli in azione: bloccati, il più giovane ha 14 anni

La baby gang, composta da soggetti di 14, 17 e 22 anni, sono originari di Forio e due di loro hanno anche precedenti. I tre sono stati sorpresi dai poliziotti in via Casa Mennella, a Casamicciola Terme, mentre si nascondevano dietro ad un furgone nel tentativo di eludere il controllo. Gli agenti li hanno prontamente bloccati e denunciati per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli ed i due minori sono stati affidati ai familiari.

Qualche giorno fa, i Carabinieri hanno sorpreso un 53enne di Forio, già noto alle forze dell’ordine, alla guida di una vettura rubata. L’uomo dovrà rispondere di ricettazione. L’auto è stata restituita al legittimo proprietario, un uomo del posto impegnato come tanti residenti a sostenere l’isola verde. Nel cuore lacerato di Casamicciola l’attenzione delle forze dell’ordine è altissima. L’assistenza alla popolazione ischitana passa anche per il controllo del territorio, per evitare che case abbandonate e strade deserte diventino facile preda di saccheggi e persone senza scrupoli.