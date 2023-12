Ormai una tradizione consolidata. L’aperitivo in piazza Matteotti del 31 dicembre a Giugliano un appuntamento fisso che centinaia di cittadini del territorio non vogliono perdersi. Anche questo sarà arricchito da musica grazie al dj set organizzato dall’Agorà.

Giugliano si prepara all’aperitivo del 31 dicembre: “Scendiamo presto da casa”

Dopo il successo dell’happy hour del 24 dicembre, che ha fatto registrare una piazza stracolma di gente, per fortuna senza alcun problema di ordine pubblico, la città a nord di Napoli si prepara a secondo evento, quello più importante e sentito: il brindisi di fine anno.

A suonare alla consolle, quest’anno, il dj napoletano LelloTribe e il duo Sarra&Vibes. Giuliano Galluccio, titolare dell’Agorà rinnova l’appello già lanciato prima di Natale: “Scendete a piedi e anticipiamoci di qualche ora, evitando di concentrare l’aperitivo dalle 19 alle 20. Così possiamo goderci un momento di festa per tutto il pomeriggio”.

Intanto, per agevolare il flusso e il deflusso dei pedoni che affolleranno piazza Matteotti ed evitare i disagi della Vigilia, l’amministrazione comunale istituirà l’isola pedonale dalle 17 alle 21 e sarà valida in via Roma e in parte di corso Campano.