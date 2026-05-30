Sant’Antimo, identificato e sanzionato trasgressore seriale: abbandonava rifiuti nel centro storico

È stato identificato e sanzionato un presunto trasgressore seriale responsabile dell’abbandono illecito di rifiuti nel centro storico di Sant’Antimo. L’operazione è stata portata a termine dalla Polizia Locale in collaborazione con gli Osservatori Ambientali, impegnati nelle attività di controllo e tutela del territorio. Secondo quanto accertato, l’uomo era solito recarsi nelle prime ore del mattino in una piazzetta della zona centrale della città per disfarsi dei propri rifiuti, gettandoli direttamente dall’autovettura e contribuendo al degrado urbano dell’area.

Le indagini e l’identificazione del responsabile

Grazie alle attività di monitoraggio e agli accertamenti effettuati sul territorio, gli agenti sono riusciti a risalire al proprietario di una Lancia Y, utilizzata per compiere gli abbandoni illeciti. L’azione congiunta tra Polizia Locale e Osservatori Ambientali ha consentito di raccogliere gli elementi necessari per procedere all’identificazione del responsabile e all’applicazione delle relative sanzioni.

Scattano le norme della Terra dei Fuochi

Nei confronti del trasgressore sono state avviate le procedure previste dalla normativa vigente, comprese le disposizioni introdotte nell’ambito delle misure di contrasto ai fenomeni di inquinamento ambientale legati alla cosiddetta Terra dei Fuochi. Le nuove norme prevedono infatti un inasprimento delle conseguenze per chi abbandona rifiuti utilizzando veicoli, con sanzioni più severe e ulteriori provvedimenti amministrativi.