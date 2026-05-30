Calvizzano, nasce la nuova Giunta Comunale: il sindaco Borrelli presenta la squadra di governo

A pochi giorni dalla vittoria elettorale, l’amministrazione guidata dal sindaco Luciano Borrelli entra già nel pieno della sua attività. È stata infatti formalizzata la nuova Giunta Comunale di Calvizzano, completando così il quadro di governo che guiderà la città nei prossimi anni. Un passaggio avvenuto in tempi rapidi che, secondo il primo cittadino, rappresenta un segnale concreto di responsabilità amministrativa e della volontà di avviare immediatamente l’azione di governo senza rallentamenti.

La nuova Giunta Comunale di Calvizzano

La squadra scelta dal sindaco Luciano Borrelli è composta dal vicesindaco Giuseppe Liccardo e dagli assessori Maria Cristina Napolano, Maria Luisa Ferrigno, Arianna Ferrillo e Roberto Vellecco. Una compagine che punta a garantire continuità amministrativa, presenza sul territorio e attenzione alle esigenze della comunità calvizzanese.

Borrelli: «Una squadra unita e pronta a lavorare»

Nel presentare la nuova Giunta, il sindaco ha sottolineato il valore della coesione interna e dello spirito di squadra che ha caratterizzato il percorso politico culminato con la vittoria alle urne. “A pochi giorni dalla vittoria elettorale di lunedì, oggi abbiamo già dato un segnale chiaro e concreto di responsabilità amministrativa. È stata formalizzata la nuova Giunta Comunale, completando il quadro di governo della città. Un passaggio rapido ma significativo che testimonia la volontà di partire subito con il lavoro, senza attese e senza rallentamenti”.”La fiducia ricevuta dai cittadini diventa responsabilità quotidiana e azione concreta. Si parte insieme, come squadra”, ha concluso il sindaco Luciano Borrelli.