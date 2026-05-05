Papa a Napoli l’8 maggio: scuole chiuse e traffico rivoluzionato, tutte le strade e gli orari

In occasione della visita del Papa prevista per venerdì 8 maggio, il Comune di Napoli ha disposto la chiusura delle scuole nelle Municipalità 1, 2 e 4. Su richiesta della Prefettura, però, il provvedimento potrebbe essere esteso a tutti gli istituti scolastici dell’intera città. L’ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e trasmessa alla Prefettura e all’Ufficio Scolastico Regionale, che provvederà a informare i dirigenti scolastici.

Scuole chiuse anche a Pompei: le date

Stop alle lezioni anche a Pompei per la visita pastorale del Pontefice al Santuario. Le scuole resteranno chiuse il 7 e l’8 maggio, mentre il 6 maggio è prevista l’uscita anticipata alle ore 13.

Il percorso del Papa a Napoli

Il Santo Padre arriverà in elicottero alla Rotonda Diaz per poi raggiungere il Duomo, dove celebrerà la Santa Messa. Successivamente si sposterà in piazza del Plebiscito per incontrare i fedeli.

Il percorso di andata interesserà: Rotonda Diaz, via Caracciolo, piazza Vittoria, via Arcoleo, via Chiatamone, via Nazario Sauro, via Acton, piazza Municipio, via Depretis, piazza Bovio, corso Umberto I e via Duomo.

Il ritorno seguirà invece: via Duomo, corso Umberto I, via Depretis, via Vittorio Emanuele III, via San Carlo, piazza Trieste e Trento, piazza del Plebiscito e rientro verso Rotonda Diaz.

Traffico bloccato e divieti: tutte le limitazioni

Per garantire la sicurezza dell’evento, dalle ore 9 dell’8 maggio e fino a cessate esigenze sarà vietato il transito lungo tutte le strade interessate dal passaggio del Papa e nelle relative traverse.

Previsti anche divieti di sosta con rimozione forzata: dalle ore 8 del 7 maggio in via Nicolò Tommaseo e piazza Vittoria e dalle ore 14 del 7 maggio su tutte le strade coinvolte nei percorsi papali.

Le piste ciclabili saranno sospese già dal 7 maggio in via Caracciolo e, l’8 maggio, su tutto il percorso. Stop anche agli stazionamenti taxi dalle ore 20 del 7 maggio.

Limitazioni per pedoni e trasporti pubblici

Dalle ore 9 dell’8 maggio sarà vietato anche l’attraversamento pedonale nelle aree interessate. In alcune strade il transito sarà consentito solo ai residenti, ai mezzi di soccorso, alle forze dell’ordine e ai veicoli con contrassegno disabili. Le aziende di trasporto pubblico locale modificheranno percorsi e fermate per tutta la durata dell’evento.