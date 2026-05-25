Giugliano, emozione e applausi per il primo “Volo dell’Angelo”: piazza gremita per la Madonna della Pace

Grande partecipazione e forte emozione questa mattina a Giugliano per il tradizionale “Volo dell’Angelo”, uno dei momenti più attesi dei festeggiamenti dedicati alla Madonna della Pace. Piazza Annunziata, già dalle prime ore del mattino, si è riempita di fedeli, famiglie e curiosi accorsi per assistere a una delle tradizioni più suggestive e sentite della comunità giuglianese.

Dionisia Gervasio protagonista del “Volo dell’Angelo”

Alle ore 10.30, tra gli applausi della folla e un’atmosfera carica di devozione, la piccola Dionisia Gervasio ha sorvolato la piazza vestendo i panni dell’angelo della festa. Imbracata con dispositivi di sicurezza e accompagnata da personale specializzato, la bambina ha attraversato il cielo sopra Piazza Annunziata regalando ai presenti un momento di grande intensità emotiva. Durante il volo, Dionisia ha recitato una toccante preghiera dedicata alla Vergine, mentre centinaia di persone seguivano con il naso all’insù uno dei simboli più autentici della tradizione popolare e religiosa di Giugliano.

Applausi e commozione in Piazza Annunziata

Concluso il volo, la bambina è stata riaccompagnata sul balcone tra applausi e commozione. Un momento che ha segnato ufficialmente l’inizio della lunga giornata dedicata alla Madonna della Pace. Subito dopo, infatti, ha preso il via la tradizionale processione religiosa che attraverserà le strade cittadine accompagnata da centinaia di fedeli.

Attesa per il secondo “Volo dell’Angelo” serale

I festeggiamenti proseguiranno anche questa sera con un nuovo e attesissimo “Volo dell’Angelo”, previsto al rientro del corteo religioso. Un appuntamento che ogni anno richiama l’intera comunità giuglianese e che continua a rappresentare un forte legame tra fede, storia e identità locale. Il “Volo dell’Angelo” resta infatti una delle tradizioni più simboliche di Giugliano, tramandata con orgoglio di generazione in generazione e capace ancora oggi di emozionare migliaia di persone.